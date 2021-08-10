4 büyüklerin korkulu rüyası: Sivasspor

Dimitrios Gouas (Yunanistan-27 yaşında-Stoper-Bedelsiz): Yunan ekibi Atromitos'tan geldi. 1.89 boyunda. Güçlü ve hava toplarında etkili bir stoper.

Sefa Yılmaz (Türkiye-31 yaşında-Sağ kanat-Bedelsiz): Ligimizin en tecrübeli ve en etkili kanat oyuncularından birisi. Takıma önemli bir katkı verecektir.

Koray Altınay (Türkiye-29 yaşında-Sağ bek-Bedelsiz): Karagümrük'ten transfer edildi. Sağ bek rotasyonu için önemli bir hamle.

Leke James (Nijerya-28 yaşında-Forvet-Bedelsiz): Suudi kulübü Al Qadisiyah'tan geldi. Batumi maçında attığı golle takıma önemli bir katkı verebileceğini gösterdi.

Okechukwu Azubuike (Nijerya-24 yaşında-Orta saha-Kiralık): Başakehir'de fazla forma şansı bulamayınca kiralık olarak Sivas'ın yolunu tuttu. Dinamik ve mücadeleci bir futbolcu.