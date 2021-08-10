4 büyüklerin korkulu rüyası: Sivasspor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şçin geri sayım başladı. Lig 13 Ağustos'ta Beşiktaş ve Rizespor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Süper Lig'in son iki sezonuna damgasını vuran Sivasspor yeni sezon öncesinde de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. UEFA Konferans Ligi'nde önemli skorlara imzasını atan Yiğido gösterdiği performansla şimdiden 4 büyüklerin korkulu rüyası olmuş durumda.
GELENLER:
Pedro Henrique (Brezilya-31 yaşında-Sol kanat-1 milyon Euro): Son iki sezonun flaş isimlerinden birisi. Kayserispor'dan 1 milyon Euro'ya transfer edildi.
Dimitrios Gouas (Yunanistan-27 yaşında-Stoper-Bedelsiz): Yunan ekibi Atromitos'tan geldi. 1.89 boyunda. Güçlü ve hava toplarında etkili bir stoper.
Sefa Yılmaz (Türkiye-31 yaşında-Sağ kanat-Bedelsiz): Ligimizin en tecrübeli ve en etkili kanat oyuncularından birisi. Takıma önemli bir katkı verecektir.
Koray Altınay (Türkiye-29 yaşında-Sağ bek-Bedelsiz): Karagümrük'ten transfer edildi. Sağ bek rotasyonu için önemli bir hamle.
Leke James (Nijerya-28 yaşında-Forvet-Bedelsiz): Suudi kulübü Al Qadisiyah'tan geldi. Batumi maçında attığı golle takıma önemli bir katkı verebileceğini gösterdi.
Okechukwu Azubuike (Nijerya-24 yaşında-Orta saha-Kiralık): Başakehir'de fazla forma şansı bulamayınca kiralık olarak Sivas'ın yolunu tuttu. Dinamik ve mücadeleci bir futbolcu.