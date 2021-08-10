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    • 10.08.2021 19:05
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    4 büyüklerin korkulu rüyası: Sivasspor

    Süper Lig’in son iki sezonuna damgasını vuran Sivasspor yeni sezon öncesinde de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. UEFA Konferans Ligi’nde önemli skorlara imzasını atan Yiğido gösterdiği performansla şimdiden 4 büyüklerin korkulu rüyası olmuş durumda. İşte yiğigoların yaptığı transferler ve takımdan ayrılanlar...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    4 büyüklerin korkulu rüyası

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şçin geri sayım başladı. Lig 13 Ağustos'ta Beşiktaş ve Rizespor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

    Süper Lig'in son iki sezonuna damgasını vuran Sivasspor yeni sezon öncesinde de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. UEFA Konferans Ligi'nde önemli skorlara imzasını atan Yiğido gösterdiği performansla şimdiden 4 büyüklerin korkulu rüyası olmuş durumda.

    GELENLER:
    Pedro Henrique (Brezilya-31 yaşında-Sol kanat-1 milyon Euro): Son iki sezonun flaş isimlerinden birisi. Kayserispor'dan 1 milyon Euro'ya transfer edildi.

    Dimitrios Gouas (Yunanistan-27 yaşında-Stoper-Bedelsiz): Yunan ekibi Atromitos'tan geldi. 1.89 boyunda. Güçlü ve hava toplarında etkili bir stoper.
    Sefa Yılmaz (Türkiye-31 yaşında-Sağ kanat-Bedelsiz): Ligimizin en tecrübeli ve en etkili kanat oyuncularından birisi. Takıma önemli bir katkı verecektir.

    Koray Altınay (Türkiye-29 yaşında-Sağ bek-Bedelsiz): Karagümrük'ten transfer edildi. Sağ bek rotasyonu için önemli bir hamle.
    Leke James (Nijerya-28 yaşında-Forvet-Bedelsiz): Suudi kulübü Al Qadisiyah'tan geldi. Batumi maçında attığı golle takıma önemli bir katkı verebileceğini gösterdi.

    Okechukwu Azubuike (Nijerya-24 yaşında-Orta saha-Kiralık): Başakehir'de fazla forma şansı bulamayınca kiralık olarak Sivas'ın yolunu tuttu. Dinamik ve mücadeleci bir futbolcu.

        GİDENLER:
        Robin Yalçın (Paderborn-Bedelsiz)
        Claudemir (Vizela-Bedelsiz)
        Sergiy Rybalka (Oleksandriya-Bedelsiz)
        Mamadou Samassa (Serbest)
        Arouna Kone (Serbest)
        Casimir Ninga (Angers-Kiradan döndü)
        Tyler Boyd (Beşiktaş-Kiradan döndü)

        RESMİ MAÇLAR:
        Petrocub-Sivasspor: 0-1
        Sivasspor-Pedrocub: 1-0
        Dinamo Batumi-Sivasspor: 1-2

        TAKIMIN ARTILARI:
        Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından Rıza Çalımbay tartışmasız yeni sezonda da Sivasspor'un en önemli kozu olacak. Geçen sezonki kadronun iskeletinin büyük oranda korunması çok önemli bir avantaj. Ligin tecrübeli isimleri Koray ve Sefa'nın yanı sıra iki kaliteli yabancı Azubuike ile Pedro Henrique'nin transferleri kadro kalitesini yukarıya taşıyan hamleler.

        TAKIMIN EKSİKLERİ:
        Savunmanın ortası geçen sezon gibi problemli gözüküyor. Yeni transfer Goutas soru işareti. Camara ve Appindangoye'nin performansları da beklenen seviyede değil. Caner'in yanına istikrarlı bir partner bulunması şart. Kalede de Ali Şaşal fazla güven vermiyor. Bu pozisyona da takviye gerekebilir.

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