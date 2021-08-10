Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi'nin takımdan ayrıldı ve Fransız ekibi Paris Saint Germain'e transfer oldu. Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından sözleşmeyi ne zaman imzalayacağı merak ediliyor. Peki, Messi imza attı mı, ne zaman imza atacak? Messi serveti ne kadar? Messi neden Barcelona'dan ayrıldı? İşte detaylar...

MESSİ İMZA ATTI MI, NE ZAMAN İMZA ATACAK? YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile anlaştığını yazdı. Haberde, Messi'nin iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, ünlü futbolcunun yıllık 35 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

İşte transfer hakkında yaşanan son gelişmeler;