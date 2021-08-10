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    • 10.08.2021 14:21
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    Messi imza attı mı, ne zaman imza atacak? Messi serveti ne kadar? Messi neden Barcelona'dan ayrıldı?

    Geçtiğimiz hafta Barcelona'da bir dönemin daha sonuna gelindi. Barcelona geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Açıklamada aynı zamanda La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadığı ifade edilmişti. Peki, Messi imza attı mı, ne zaman imza atacak? Messi serveti ne kadar? Messi neden Barcelona'dan ayrıldı? İşte merak edilen son gelişmeler...

    Messi imza attı mı, ne zaman imza atacak?

    Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi'nin takımdan ayrıldı ve Fransız ekibi Paris Saint Germain'e transfer oldu. Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından sözleşmeyi ne zaman imzalayacağı merak ediliyor. Peki, Messi imza attı mı, ne zaman imza atacak? Messi serveti ne kadar? Messi neden Barcelona'dan ayrıldı? İşte detaylar...

    MESSİ İMZA ATTI MI, NE ZAMAN İMZA ATACAK? YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

    Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile anlaştığını yazdı. Haberde, Messi'nin iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, ünlü futbolcunun yıllık 35 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

    İşte transfer hakkında yaşanan son gelişmeler;

    MESSİ, BARCELONA'YA GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'ya veda eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, 21 yıl sonra gelen ayrılığın kendisini çok zorladığını ve buna hazır olmadığını söyledi.

    Nou Camp Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına 34 yaşındaki futbolcunun Barcelona kariyerinde kazandığı bütün kupalar getirildi. Messi, teknik direktör Ronald Koeman ve takım arkadaşlarının da hazır bulunduğu toplantı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

        Geçen yıl kulüpten ayrılmak istediğini belirten Messi, "Ancak bu yıl durum farklıydı. Ailem ve ben burada, evde kalacağımıza ikna olduk. İstediğimiz şey buydu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. 21 yılın ardından eşim ve Katalan-Arjantinli üç çocuğumla kentten ayrılacağım. Her şeye veda etmek zorundayım. Yaşanan onca şeyden sonra benim için çok zor. Ayrılmaya hazır değilim." diye konuştu.

        İlk günden itibaren kulübe her şeyini verdiğini aktaran Messi, yeni sözleşmesinin hazır olduğunu ancak son dakikada La Liga'nın düzenlemeleri nedeniyle imzaların atılamadığını belirtti.

        Arjantinli futbolcu, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olacağı iddialarıyla ilgili soruya, "Kimseye garanti vermedim. Ayrılık açıklamasının ardından çok sayıda telefon geldi, görüşmeler yaptım. PSG de bir ihtimal." yanıtını verdi.

            Basın toplantısının bitiminde salondaki tüm katılımcılar, Messi'yi ayakta alkışladı. Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

            Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.
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