Messi PSG transfer ücreti ne kadar? Messi maaşı ne kadar kaç Euro olacak?

Messi PSG transfer ücreti ne kadar? Messi maaşı ne kadar olacak? 2021 yaz transfer dönemine Lionel Messi transferi damga vurdu. Dünyanın önde gelen futbolcularından Messi, yıllardır formasını giydiği Barcelona'dan ayrıldı ve Fransa'nın yolunu tutmak üzere. Peki, Messi PSG transfer ücreti ne kadar?
MESSİ'NİN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!
Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile anlaştığını yazdı. Haberde, Messi'nin iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, ünlü futbolcunun yıllık 35 milyon euro kazanacağı aktarıldı.
MESSİ PSG TRANSFER ÜCRETİ NE KADAR?
Avrupa futbolunda dev bir transfer gerçekleşti. 21 yıllık Barcelona kariyerini resmen bitiren Lionel Messi, PSG ile anlaştı. Arjantinli futbolcu için Paris'te adeta büyük bir heyecan başladı. Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe dünkü kapağında 'Paris, Messi'yi bekliyor' manşetiyle dikkat çekmişti.
Messi ile PSG arasındaki anlaşmanın tamamlandığını, artık resmi duyuru için ufak detayların üzerinde durulduğu yazıldı. Bonuslar ve primler hariç net olarak yılda 40 milyon euro kazanacak Messi'nin ayrıca sözleşme süresiyle ilgili de görüşmeleri yürüttüğü ifade edildi.
PSG, 3 yıllık bir sözleşme üzerinde dururken, Messi 4+1 yıllık bir anlaşma bekliyor. Ancak bu detayın kısa sürede aşılacağı iddia ediliyor. ESPN ise yayınlarında Messi-PSG görüşmelerinin detaylarını paylaştı.
Özellikle 34 yaşındaki yıldızın kariyerindeki ilk transferini yapacağı ifadesi kullanıldı. Messi'nin eşi başta olmak üzere ailesinin Paris'te yaşamaya sıcak baktığı vurgulandı. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin de futboldaki en büyük rüyası olarak Messi gösterilirken, artık bu hayale ve hedefe çok yakın olduğu kaydedildi.