Messi PSG transfer ücreti ne kadar? Messi maaşı ne kadar kaç Euro olacak?

PSG, 3 yıllık bir sözleşme üzerinde dururken, Messi 4+1 yıllık bir anlaşma bekliyor. Ancak bu detayın kısa sürede aşılacağı iddia ediliyor. ESPN ise yayınlarında Messi-PSG görüşmelerinin detaylarını paylaştı.

Özellikle 34 yaşındaki yıldızın kariyerindeki ilk transferini yapacağı ifadesi kullanıldı. Messi'nin eşi başta olmak üzere ailesinin Paris'te yaşamaya sıcak baktığı vurgulandı. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin de futboldaki en büyük rüyası olarak Messi gösterilirken, artık bu hayale ve hedefe çok yakın olduğu kaydedildi.