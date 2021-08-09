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    • Spor
    • 09.08.2021 12:31
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    • 09.08.2021 12:31
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    UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya görev

    FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İsviçre'nin Young Boys ile Romanya'nın CFR Cluj takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

    DHA
    UEFA’dan Çakır ve Özkahya’ya görev

    İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.



    HALİS ÖZKAHYA'YA UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÜÇÜNCÜ ELEME TURU'NDA GÖREV
    Bir diğer FIFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya ise, Kazakistan'ın FC Shakhter Karagandy ile Ukrayna'nın Kolos Kovalivka takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu müsabakasında görev alacak.


    Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Arena Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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