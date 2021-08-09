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    • Spor
    • 09.08.2021 12:17
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    • 09.08.2021 12:30
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    Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda gözler yine Fatih Karagümrük'te olacak

    Geçen sezon hem oynadığı futbol hem de transfer hamleleri ile Süper Lig’in en çok konuşulan takımlardan biri olan Karagümrük yeni sezon öncesinde de çok iddialı. Genç İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yola devam eden İstanbul ekibi, yine transferleriyle ses getirdi. Özellikle Ahmed Musa ve Mehdi Benatia hamleleri zaten güçlü olan kadroya önemli bir kalite takviyesi getirecek.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Gözler yine onlarda olacak

    Fatih Karagümrük İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yola devam ederken Ahmed Musa ve Mehdi Benatia hamleleri zaten güçlü olan kadroya önemli bir kalite takviyesi getirecek.

    GELENLER:
    Erhan Öztümer (Türkiye-30 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): İngiltere League One ekibi Charlton'dan transfer edildi. 10 numara pozisyonunda oynuyor.

    Samed Onur (Türkiye-18 yaşında-Sol kanat-Bedelsiz): Leverkusen U19 takımından geldi. Geleceği parlak bir isim olarak gösteriliyor.

    Jimmy Durmaz (Türkiye-32 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): Geçen sezon kiralık oynadı. Şimdi Galatasaral'dan bonservisiyle geldi. Orta alanda ve kanatlarda görev yapıyor.

        Mehdi Benatia (Fas-34 yaşında-Stoper-Bedelsiz): Katar ekibi Al Duhail'den geldi. Müthiş bir kariyeri var. İlerlemiş yaşına rağmen Süper Lig'de fark yaratacak bir isim.

        Aleksandar Pesic (Sırbistan-29 yaşında-Forvet-Bedelsiz): Son olarak Maccabi Tel Aviv formasını giyiyordu. 1 kez milli oldu. 1.90 boyunda ve çok güçlü bir forvet.

        Kerim Frei (Türkiye-27 yaşında-Sol kanat-Bedelsiz): Beşiktaş ve Başakşehir formalarını giydi. Geçen sezonun ikinci yarısını Hollanda'nın Emmen takımında geçirdi. Her iki kanatta da oynayabiliyor.

            Tunay Torun (Türkiye-31 yaşında-Sağ kanat-Bedelsiz): Ligimizin en tecrübeli isimlerinden birisi. Geçen sezon Rizespor'daydı. Gole yakın bir isim. Sağ kanadın yanı sıra solda ve forvette de görev yapıyor.

            Ahmed Musa (Nijerya-28 yaşında-Forvet-Bedelsiz): Kuşkusuz sezonun en flaş transferlerinden birisi. Önemli bir kariyere sahip. Son olarak ülkesinde kısa bir süre Kano Pillars takımında oynadı. Hücumun her bölgesinde görev yapıyor.

            Rayyan Baniya (İtalyan-22 yaşında-Stoper-Bedelsiz): İlginç bir transfer. İtalyan stoperin Türk pasaportu da bulunuyor. Ancak sakatlığı nedeniyle Aralık ayına kadar forma giymesi beklenmiyor.

                Salih Dursun (Türkiye-29 yaşında-Stoper-Bedelsiz): Birçok takımda oynadıktan sonra yeni durağı Karagümrük oldu. Rotasyonda katkı verebilecek bir isim.

                GİDENLER:
                Alassane Ndao (Al Ahli-3 milyon Euro)
                Bojan Saranov (PAS Lamia-Bedelsiz)
                Fatih Kurucuk (Hatayspor-Bedelsiz)
                Artur Sobiech (Lech Poznan-Bedelsiz)
                Enzo Roco (Elche-Bedelsiz
                Koray Altınay (Sivasspor-Bedelsiz)
                Lucas Castro (Adana Demirspor-Bedelsiz)

                HAZIRLIK MAÇLARI:
                Karagümrük-Kasımpaşa: 1-5

                TAKIMIN ARTILARI
                Geçen sezon oluşturulan başarılı iskeletin üzerine akılcı ve kaliteli transfer takviyeleri yapıldı. Vitor Pereira ile birlikte ligin iki yabancı teknik adamından biri olan Farioli, Türk futbolunu ve takımını iyice tanıma imkanı buldu. Fabio Borini, Lucas Biglia ve Betrolacci gibi isimlerin yanına eklenen Benatia ve Musa hamleleri takıma önemli bir güç kazandırdı.

                TAKIMIN EKSİLERİ
                Karagümrük'ün geçen sezon en önemli sıkıntısı forvet hattındaydı. Sobiech ve devre arası kiralanan Ademi'den beklenen gol katkısı alınamadı. Yeni transfer Pesic'in performansı kilit nokta olacak. Geçen sezonun en önemli isimlerinden Ndao'nun gidişi büyük sıkıntı yaratabilir. Savunmanın ortasına da Benatia ve Zukanovic'i yedekleyecek bir isim mutlaka alınmalı.
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                Haberler Spor Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda gözler yine Fatih Karagümrük'te olacak
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