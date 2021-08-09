Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda gözler yine Fatih Karagümrük'te olacak

Fatih Karagümrük İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yola devam ederken Ahmed Musa ve Mehdi Benatia hamleleri zaten güçlü olan kadroya önemli bir kalite takviyesi getirecek.
GELENLER:
Erhan Öztümer (Türkiye-30 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): İngiltere League One ekibi Charlton'dan transfer edildi. 10 numara pozisyonunda oynuyor.
Samed Onur (Türkiye-18 yaşında-Sol kanat-Bedelsiz): Leverkusen U19 takımından geldi. Geleceği parlak bir isim olarak gösteriliyor.
Jimmy Durmaz (Türkiye-32 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): Geçen sezon kiralık oynadı. Şimdi Galatasaral'dan bonservisiyle geldi. Orta alanda ve kanatlarda görev yapıyor.