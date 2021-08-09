Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda gözler yine Fatih Karagümrük'te olacak

GİDENLER:

Alassane Ndao (Al Ahli-3 milyon Euro)

Bojan Saranov (PAS Lamia-Bedelsiz)

Fatih Kurucuk (Hatayspor-Bedelsiz)

Artur Sobiech (Lech Poznan-Bedelsiz)

Enzo Roco (Elche-Bedelsiz

Koray Altınay (Sivasspor-Bedelsiz)

Lucas Castro (Adana Demirspor-Bedelsiz)

HAZIRLIK MAÇLARI:

Karagümrük-Kasımpaşa: 1-5

TAKIMIN ARTILARI

Geçen sezon oluşturulan başarılı iskeletin üzerine akılcı ve kaliteli transfer takviyeleri yapıldı. Vitor Pereira ile birlikte ligin iki yabancı teknik adamından biri olan Farioli, Türk futbolunu ve takımını iyice tanıma imkanı buldu. Fabio Borini, Lucas Biglia ve Betrolacci gibi isimlerin yanına eklenen Benatia ve Musa hamleleri takıma önemli bir güç kazandırdı.

TAKIMIN EKSİLERİ

Karagümrük'ün geçen sezon en önemli sıkıntısı forvet hattındaydı. Sobiech ve devre arası kiralanan Ademi'den beklenen gol katkısı alınamadı. Yeni transfer Pesic'in performansı kilit nokta olacak. Geçen sezonun en önemli isimlerinden Ndao'nun gidişi büyük sıkıntı yaratabilir. Savunmanın ortasına da Benatia ve Zukanovic'i yedekleyecek bir isim mutlaka alınmalı.