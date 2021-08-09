Galatasaray ile Fenerbahçe’yi birbirine düşürdü!

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray son dönemde özellikle genç isimlere ağırlık vermiş durumda. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık karşı karşıya gelen ezeli rakipler arasında yeni bir savaş çıkması an meselesi.
takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Yusuf Barasi'nin peşine düştü. Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın alt yapısında görev yapan 18 yaşındaki hücum oyuncusu için hem Fener hem de Cimbom devreye girmiş durumda.
Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Yusuf Barasi forvette ve sol kanatta görev yapıyor. Alkmaar'ın U19 takımında gösterdiği başarılı performans sonrası 18 yaşında olmasına rağmen U21 takımına alınan genç yetenek, 1 kez milli formayı da giydi.