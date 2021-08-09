Galatasaray ile Fenerbahçe’yi birbirine düşürdü!

takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Yusuf Barasi'nin peşine düştü. Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın alt yapısında görev yapan 18 yaşındaki hücum oyuncusu için hem Fener hem de Cimbom devreye girmiş durumda.