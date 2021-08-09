Trabzonspor’da Cornelius’tan sonra yeni hedef N’Koulou

Trabzonspor forvet transferine nokta koymaya çok yaklaştı. Bordo-mavililer, uzun zamandır gündeminde olan Andreas Cornelius'ta önemli mesafe kat etti. 28 yaşındaki oyuncunun kulübü Parma'ya taksitler halinde 5 milyon Euro teklif eden Fırtına, Danimarkalı futbolcuya da 4 yıllık sözleşme önerdi. Kontratın içeriğinde ise 1 milyon 500 bin Euro maaş ve çeşitli bonuslar içeren 1 milyon Euro ek ücret var.