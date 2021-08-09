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    • 09.08.2021 10:05
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    • 09.08.2021 10:05
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    Trabzonspor'da Cornelius'tan sonra yeni hedef N'Koulou

    Forvet bölgesi için Andreas Cornelius ile anlaşmaya varan Trabzonspor, stoper bölgesi için de bonservisi elinde olan Kamerunlu isim Nicolas N'Koulou ile temasa geçti.

    Trabzonspor’da Cornelius’tan sonra yeni hedef N’Koulou

    Trabzonspor forvet transferine nokta koymaya çok yaklaştı. Bordo-mavililer, uzun zamandır gündeminde olan Andreas Cornelius'ta önemli mesafe kat etti. 28 yaşındaki oyuncunun kulübü Parma'ya taksitler halinde 5 milyon Euro teklif eden Fırtına, Danimarkalı futbolcuya da 4 yıllık sözleşme önerdi. Kontratın içeriğinde ise 1 milyon 500 bin Euro maaş ve çeşitli bonuslar içeren 1 milyon Euro ek ücret var.

    Toplamda 2.5 milyon Euro'yu bulan bu teklife oyuncunun sıcak baktığı bildirilirken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da "Parma ile rakamsal konularda görüşüyoruz. Süreç olumlu devam ediyor. Ciddi mesafe aldık" dedi.

    Yıldız futbolcunun menajeri Trabzon'a gelmiş ve Facetime ile oyuncuyla görüşüp, buradan ev bakmıştı. Bordo-mavililer de bugün Cornelius için İtalya'ya özel uçak gönderecek. Son pürüzler de giderilip anlaşma sağlanırsa, oyuncuyu da alıp Trabzon'a dönecek.

        STOPER ARAYIŞINDA SÜRPRİZ İSİM
        Bu arada Trabzonspor'da forvet transferi için geri sayım sürerken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda stoper bölgesinde de arayışlar hız kazandı. Bordo-Mavililer, en son Torino'da forma giyen Nicolas N'Koulou ile temasa geçti.

        Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Kamerunlu'nun menajerine şartlarını soran yöneticiler, kendi verebilecekleri rakamları da iletti. Ön liberoda da görev yapabilen N'Koulou'nun savunmaya rekabet getireceği düşünülüyor.
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