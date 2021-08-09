Fenerbahçe Giresunspor maçı hangi kanalda? FB Giresunspor hazırlık maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Giresunspor maçı hangi kanalda? FB Giresunspor maçı şifresiz mi? Süper Lig'in başlamasına bir haftadan az bir süre kala, şampiyonluk adayı Fenerbahçe hazırlık maçında Giresunspor ile mücadele edecek. Bu maçı canlı izlemek isteyenler Fenerbahçe Giresunspor hazırlık maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırıyor. İşte maçın canlı yayın bilgileri!
FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Giresunspor'un ev sahipliğinde Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele, D-Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i:
Altay Bayındır, Tisserand, Szalai, Novak, Luiz Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi (Burak Kapacak), Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun
Bu maçta da kafasındaki ilk 11'i oluşturmaya çalışacak Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in tüm oyuncularına şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Giresunspor'da da Trabzonspor'dan kiralanan kanat oyuncusu Fousseni Diabate'nin süre yer alması bekleniyor.
SPOR SMART NASIL İZLENİR?
D-Smart platformunda yer alan Spor Smart 77. kanalda yer alıyor. Spor Smart izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketine üye olmak gerekiyor.
D-Smart GO üyesi olan tüm kullanıcılar internet üzerinden Cep telefonundan veya tablet üzerinden maç yayınını takip edebilecek.