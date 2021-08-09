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    • 09.08.2021 12:47
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    Cimbom’dan Ryan Donk ile Martin Linnes'e büyük vefasızlık

    Galatasaray, kadrosunda büyük bir rotasyona girdi. Bu durumun yansıması sonucu takımın eski futbolcuları da etkilendi. Sarı Kırmızılılara uzun süre kaptanlık yapan Ryan Donk ile Martin Linnes'in sözleşmesi uzatılmadı. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Cimbom’dan büyük vefasızlık

    Kadrosunda önemli bir değişine giden Galatasaray birçok oyuncusuyla yollarını ayırdı. Bu isimler içinde en çok dikkat çekenler ise uzun bir süredir Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve kaptanlık yapan Ryan Donk ile Martin Linnes oldu.

    Ancak Galatasaray kulübünün bu iki ismin sözleşmesinin bitmesinin üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçmesine rağmen herhangi bir veda mesajı yayınlamaması dikkat çekiyor. 2016 yılında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Ryan Donk özellikle Fatih Terim'in gelişi sonrası takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

    Hem orta alanda hem de savunmada başarıyla görev yapan, mücadelesiyle taraftarların sevgilisi haline gelen Hollandalı yıldızın sözleşmesi uzatılmadı.

        Aynı şekilde Donk gibi 2016 yılında Molde'den transfer edilen Martin Linnes de dönem dönem eleştirilse de profesyonelliği ile gönüllerde taht kurdu. Norveçli yıldız sözleşmesi uzatılmadığı için takımdan ayrıldı.

        Galatasaray kulübü bu iki isimle ilgili şu ana kadar ne ayrılık açıklaması yaptı ne de bir teşekkür mesajı attı.

        Donk'un adı Göztepe ve Karagümrük ile anılırken, Linnes'le de birçok Süper Lig takımı yakından ilgileniyor.

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