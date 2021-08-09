Cimbom’dan Ryan Donk ile Martin Linnes'e büyük vefasızlık

Kadrosunda önemli bir değişine giden Galatasaray birçok oyuncusuyla yollarını ayırdı. Bu isimler içinde en çok dikkat çekenler ise uzun bir süredir Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve kaptanlık yapan Ryan Donk ile Martin Linnes oldu.
Ancak Galatasaray kulübünün bu iki ismin sözleşmesinin bitmesinin üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçmesine rağmen herhangi bir veda mesajı yayınlamaması dikkat çekiyor. 2016 yılında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Ryan Donk özellikle Fatih Terim'in gelişi sonrası takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.
Hem orta alanda hem de savunmada başarıyla görev yapan, mücadelesiyle taraftarların sevgilisi haline gelen Hollandalı yıldızın sözleşmesi uzatılmadı.