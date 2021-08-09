Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Bu madalya tüm Türkiye'nin

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin de aralarında bulunduğu sporcu, antrenör ve Spor Genel Müdürlüğü yöneticilerinden oluşan milli kafile yurda döndü.
Olimpiyat Şampiyonu Sürmeneli, havalimanında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Sürmeneli'nin açıklamalarında şu şekilde:
GERÇEKTEN TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ ORADA GÖSTERDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM
İnanılmaz mutluyum. Tarifi yok bunun. İnşallah her sporcuya Allah nasip eder bu duyguyu. Bu madalyada çok çalışmak, çok istemek, çok gurur besliyorum. Bu madalya tüm Türkiye'nin diyorum. Çok mutluyum. Kulübüme Trabzon'a ve ülkeme madalyayı getirdiğim için. Gerçekten Türk kadınının gücünü orada gösterdiğimi düşünüyorum.
BANA DUA EDEN ELLER HİÇBİR ZAMAN İNMESİN
İnşallah bu madalya tüm çocuklarımıza gelecek hayali kuran çocuklarımıza tüm kadınımıza umut ışığı olsun. Yangınlar çıktı. Onlarla beraber biz de çok üzüldük orada. İnşallah onlarında biraz olsun yüzünü güldürebildiysem ne mutlu bana. Buradan herkese çok selam söylüyorum. Bana dua eden eller hiçbir zaman inmesin.