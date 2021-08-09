Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Bu madalya tüm Türkiye'nin







BANA DUA EDEN ELLER HİÇBİR ZAMAN İNMESİN

İnşallah bu madalya tüm çocuklarımıza gelecek hayali kuran çocuklarımıza tüm kadınımıza umut ışığı olsun. Yangınlar çıktı. Onlarla beraber biz de çok üzüldük orada. İnşallah onlarında biraz olsun yüzünü güldürebildiysem ne mutlu bana. Buradan herkese çok selam söylüyorum. Bana dua eden eller hiçbir zaman inmesin.