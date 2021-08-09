Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.08.2021 06:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.08.2021 06:46
    ABONE OL

    Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Bu madalya tüm Türkiye'nin

    2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin de aralarında bulunduğu sporcu, antrenör ve Spor Genel Müdürlüğü yöneticilerinden oluşan milli kafile yurda döndü. A Haber'e konuşan olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, "Bu madalya tüm Türkiye'nin diyorum. Çok yorulduk. 13 senenin meyvesi bu madalya. Tatlı bir mevye inşallah daha güzel olacak." dedi.

    takvim.com.tr
    Bu madalya tüm Türkiye’nin

    2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin de aralarında bulunduğu sporcu, antrenör ve Spor Genel Müdürlüğü yöneticilerinden oluşan milli kafile yurda döndü.




    Olimpiyat Şampiyonu Sürmeneli, havalimanında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

    Sürmeneli'nin açıklamalarında şu şekilde:


    GERÇEKTEN TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ ORADA GÖSTERDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM
    İnanılmaz mutluyum. Tarifi yok bunun. İnşallah her sporcuya Allah nasip eder bu duyguyu. Bu madalyada çok çalışmak, çok istemek, çok gurur besliyorum. Bu madalya tüm Türkiye'nin diyorum. Çok mutluyum. Kulübüme Trabzon'a ve ülkeme madalyayı getirdiğim için. Gerçekten Türk kadınının gücünü orada gösterdiğimi düşünüyorum.




    BANA DUA EDEN ELLER HİÇBİR ZAMAN İNMESİN
    İnşallah bu madalya tüm çocuklarımıza gelecek hayali kuran çocuklarımıza tüm kadınımıza umut ışığı olsun. Yangınlar çıktı. Onlarla beraber biz de çok üzüldük orada. İnşallah onlarında biraz olsun yüzünü güldürebildiysem ne mutlu bana. Buradan herkese çok selam söylüyorum. Bana dua eden eller hiçbir zaman inmesin.

        Daha da güzel madalyalarla gelmek nasip olsun. İlk olarak birazcık dinlenmeye ihtiyacımız var. Çok yorulduk. 13 senenin meyvesi bu madalya. Tatlı bir mevye inşallah daha güzel olacak.



        BEN İNANIYORUM GÜVENİYORUM
        Ben inanıyorum ki Türkiye neden tarih yazmasın? 2. 3. altın madalya neden gelmesin? Ben inanıyorum güveniyorum.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Biden’dan flaş 11 Eylül saldırısı kararı
        Haberler Spor Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Bu madalya tüm Türkiye'nin
            SON DAKİKA