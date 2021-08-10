Ozan Tufan koptu gidiyor! Fenerbahçe İngiltere ve Fransa'dan 4 kulüple masada

Fenerbahçe Teknik Direktör Vitor Pereira kadroda birçok isimle yolların ayrılması için yönetime rapor verirken flaş bir ayrılık da kapıya dayandı. Özellikle Sinan Gümüş, Caner Erkin ve Steven Caulker'ı gözden çıkararak herkesi şaşırtan Portekizli hocanın planlarında yer almayan isimlerden birisi de Ozan Tufan.
Son iki sezonda Sarı-Lacivertli takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan milli futbolcu, hazırlık kampında Pereira'nın gözüne girmeyi başaramadı. Özellikle son hazırlık maçlarında Luiz Gustavo'nun yanında Miha Zajc'ı 11'de oynatan Pereira, Ozan Tufan'a genellikle 60. dakikadan sonra görev verdi.
İYİ BİR TEKLİF GELİRSE OZAN'I SATALIM
Tecrübeli teknik adamın, "İyi bir teklif gelirse Ozan'ı satalım" raporu sonrası harekete geçen yönetimin şu anda İngiltere ve Fransa'dan 4 kulüple masada olduğu öğrenildi.