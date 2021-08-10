Ozan Tufan koptu gidiyor! Fenerbahçe İngiltere ve Fransa'dan 4 kulüple masada

Fenerbahçe Teknik Direktör Vitor Pereira kadroda birçok isimle yolların ayrılması için yönetime rapor verirken flaş bir ayrılık da kapıya dayandı. Özellikle Sinan Gümüş, Caner Erkin ve Steven Caulker'ı gözden çıkararak herkesi şaşırtan Portekizli hocanın planlarında yer almayan isimlerden birisi de Ozan Tufan.