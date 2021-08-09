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    • 09.08.2021 10:56
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    • 09.08.2021 10:56
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    Galatasaray St. Johnstone rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? GS St. Johnstone UEFA maçı saat kaçta?

    Galatasaray St. Johnstone rövanş maçının tarihi taraftarlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray sahaya kesin zafer parolasıyla çıkacak. UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Peki, Galatasaray St. Johnstone rövanş maçı ne zaman? GS St. Johnstone UEFA maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

    Galatasaray St. Johnstone rövanş maçı ne zaman?

    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı İskoç temsilcisi St. Johnstone ile mücadele gelecek. Sarı-kırmızılılar UEFA yolunda mücadelesine tam gaz devam etmek istiyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone rövanş maçı ne zaman? GS St. Johnstone UEFA maçı saat kaçta? İşte maça dair bilgiler...

    GALATASARAY ST. JOHNSTONE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

    Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maç 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

    İşte maça dair merak edilenler;

    GALATASARAY, ST. JOHNSTONE MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra teknik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde hedefe yönelik taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmanın son kısmına interval koşular yapıldı. Antrenmanın ardından Emre Taşdemir'in doğum günü kutlandı.

    Sarı-kırmızılılar, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti. 3. ön eleme turunda St Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray'ın play-off turuna yükselmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

        Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek.

        HAKEMLER BELLİ OLDU

        Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un Avrupa kupalarında 12 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın 3. eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

        Müsabakada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'un Norveç ekibi Molde'ye konuk olacağı maçta Macar hakem Adam Farkas görev alacak. Müsabakada Farkas'ın yardımcılıklarını Balazs Szert ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliğini ise Ferenc Karako üstlenecek.

            Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u ağırlayacağı karşılaşmayı ise İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Maçta De Burgos'un yardımcılıklarını Roberto del Palomar ile Jon Nunez üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Adrian Cordero yapacak.
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