Galatasaray St. Johnstone rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? GS St. Johnstone UEFA maçı saat kaçta?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı İskoç temsilcisi St. Johnstone ile mücadele gelecek. Sarı-kırmızılılar UEFA yolunda mücadelesine tam gaz devam etmek istiyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone rövanş maçı ne zaman? GS St. Johnstone UEFA maçı saat kaçta? İşte maça dair bilgiler...
GALATASARAY ST. JOHNSTONE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maç 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.
İşte maça dair merak edilenler;
GALATASARAY, ST. JOHNSTONE MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra teknik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde hedefe yönelik taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmanın son kısmına interval koşular yapıldı. Antrenmanın ardından Emre Taşdemir'in doğum günü kutlandı.
Sarı-kırmızılılar, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.