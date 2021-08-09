Galatasaray St. Johnstone rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? GS St. Johnstone UEFA maçı saat kaçta?

Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u ağırlayacağı karşılaşmayı ise İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Maçta De Burgos'un yardımcılıklarını Roberto del Palomar ile Jon Nunez üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Adrian Cordero yapacak.