Yedlin’e sürpriz talip (Galatasaray haberleri)

Şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaradan DeAndre Yedlin'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD'li yıldızı ülkesinden iki takımın istediği belirtiliyor. Ancak Yedlin'in maaş tekliflerinin düşük olması nedeniyle Galatasaray'dan ayrılığı şu an düşünmediği ifade edildi.