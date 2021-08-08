Yedlin’e sürpriz talip (Galatasaray haberleri)

Şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaradan DeAndre Yedlin'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD'li yıldızı ülkesinden iki takımın istediği belirtiliyor. Ancak Yedlin'in maaş tekliflerinin düşük olması nedeniyle Galatasaray'dan ayrılığı şu an düşünmediği ifade edildi.
EMRE AKBABA'YA VİZE ÇIKMADI!
Başta Giresunspor olmak üzere birçok takımın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Emre Akbaba'nın ayrılığına Fatih Terim vetosu oldu. Tecrübeli hocanın yoğun maç takvimini düşünerek tecrübeli yıldızı takımda tutmak istediği öğrenildi. Emre Akbaba'nın da ayrılığa oldukça soğuk baktığı gelen bilgiler arasında.
ADA'DAN KÖTÜ HABER!
Galatasaray'ın stoper transferindeki önemli hedeflerinden biri olan Japhet Tanganga ile ilgili gelişmeler olumlu değil. İngiliz basını, genç yıldızın Tottenham'da kalarak forma savaşı vermek istediğini ve Sarı-Kırmızılılar'dan gelen kiralama teklifini reddettiğini yazdı.