Vitor Pereira istedi! Fenerbahçe Andreas Pereira için Manchester United'ın kapısını çaldı





İNGİLİZLERLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Pereira'nın bu talebi üzerine harekete geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Andreas Pereira için İngiliz devi Manchester United'ın kapısını çaldı. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Fenerli yöneticiler, İngilizlerle pazarlıklarını sürdürüyor, Andreas Pereira'nın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.



GOL ŞANSI YÜKSEK BİR ORTA SAHA

Merkez orta saha ile beirlikte 10 numaralı pozisyonda da forma giyebilen Andreas Pereira 1 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. Alt kategorilerde ise 27 kez milli formayı sırntına geçirdi. 25 yaşında ve 1.78 boyunda olan Pereira gol şansı yüksek bir orta saha oyuncusu.