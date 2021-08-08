Nelsson Aslan oluyor

Galatasaray stoper transferinde mutlu sona çok yakın... Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine yabancı stoper arayışına giren Sarı-Kırmızılılar, Kopenhag forması giyen Victor Nelsson'un transferini bitirmek üzere. 22 yaşındaki savunma oyuncusu için bir süredir Kopenhag ile pazarlıklarını yürüten Galatasaray yönetimi, Danimarka kulübü ile 7 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Bu rakamın ise 4 yıl içerisinde ödenmesi konusunda uzlaşıldı. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın önemli takımlarından teklif alan 22 yaşındaki futbolcu ile de her konuda anlaşma sağladı. 1.85 boyundaki Nelsson'un iki kulüp arasındaki küçük detayların da görüşülmesinin ardından İstanbul'a gelip Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da Danimarkalı oyuncunun Parçalı'yı giymesi için sabırsızlanıyor.