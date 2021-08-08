Messi son dakika PSG transfer! Messi hangi takımda oynayacak? Lionel Messi Barcelona'dan neden ayrıldı? Maaşı ve kariyeri...

Barcelona'da Lionel Messi dönemi kapandı. 21 yıl Barça formasını ıslatan ve sayısız kupa kaldıran Lionel Messi, Camp Nou'da basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı başlarken gözyaşlarına hakim olamayan Arjantinli yıldız, "Ayrılmaya hazır değilim" dedi. İşte Lionel Messi'nin sözleri: "Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim.

"BARCELONA'DA DEVAM ETMEM ENGELLENDİ"

Barcelona'da devam edemedim. Çünkü La Liga izin vermedi. Barcelona'da devam etmem engellendi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı.

"GEÇEN YAZ AYRILMAK İSTEMİŞTİM"



Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk.