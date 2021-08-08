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    • 08.08.2021 13:56
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    Messi son dakika PSG transfer! Messi hangi takımda oynayacak? Lionel Messi Barcelona'dan neden ayrıldı? Maaşı ve kariyeri...

    Messi hangi takımda oynayacak? Barcelona sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Lionel Messi geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Barcelona ile Messi arasındaki 21 yıllık dönem sona erdi ve bir devir resmen kapandı. Bu gelişmelerin ardından herkes 34 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki durağının hangi takım olacağını merak edip araştırıyor. Aynı zamanda Barcelona'dan neden ayrıldığı da sıklıkla araştırılan konular arasında. Peki, Messi hangi takımda oynayacak? Lionel Messi Barcelona'dan neden ayrıldı? Messi'nin maaşı ne ne kadar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Messi son dakika psg transfer! Messi hangi takımda oynayacak?

    Messi hangi takıma transfer olacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Barcelona'da 21 yıllık devri resmen kapatan Messi'nin hangi takıma gideceği sporseverler tarafından merak ediliyor. 34 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki durağının hangi takım olacağı konusunda birtakım iddialar dolaşıyor. Peki, Messi hangi takımda oynayacak? Lionel Messi Barcelona'dan neden ayrıldı? Messi'nin maaşı ne ne kadar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    Barcelona'da Lionel Messi dönemi kapandı. 21 yıl Barça formasını ıslatan ve sayısız kupa kaldıran Lionel Messi, Camp Nou'da basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı başlarken gözyaşlarına hakim olamayan Arjantinli yıldız, "Ayrılmaya hazır değilim" dedi. İşte Lionel Messi'nin sözleri: "Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim.

    "BARCELONA'DA DEVAM ETMEM ENGELLENDİ"
    Barcelona'da devam edemedim. Çünkü La Liga izin vermedi. Barcelona'da devam etmem engellendi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı.

    "GEÇEN YAZ AYRILMAK İSTEMİŞTİM"

    Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk.

    "PSG İHTİMALLER ARASINDA"

    Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Kimseye bir garanti vermedim ama Paris Saint Germain de ihtimaller arasında. Ayrılık haberi geldiğinde çok telefon aldım ama henüz anlaştığım bir yer yok."

    21 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ

    Barcelona ile Lionel Messi arasındaki 21 yıllık dönem resmen sona erdi. Kulüp başkanı Joan Laporta, Messi'nin ayrılığının geri döndürülemeyecek bir durumda olduğunu açıklamıştı.

        MESSI NEDEN AYRILDI?

        Barça'nın Başkanı Joan Laporta basın önüne çıkarak vedanın perde arkasını anlattı. Messi'nin Barcelona'da tarih yazdığını vurgulayan Laporta, "Kulüp tarihinin en başarılı oyuncusu. Ancak bugünden itibaren Barcelona'da yeni bir dönem başlıyor. Messi, Barcelona'yı sevdiğini defalarca kez gösterdi. Kökleri Barcelona'ya dayanan biri. Kişisel olarak çok üzgünüm ama Barcelona adına en iyisini yaptık.

        MESSI HANGİ TAKIMDA OYNAYACAK?

        ESPN muhabiri Diego Monroig'in haberine göre; PSG kulübünün 10 Ağustos tarihinde Paris'in sembolü Eiffel Kulesi'ni kiraladığı belirtildi. PSG'nin kiralama nedeni henüz resmiyet kazanmazken bu planın Messi transferi için olabileceği iddiaları arttı.

        "KULÜP HER ŞEYDEN ÖTEDİR"

        Messi'yi tutabilmek için Barcelona'nın televizyon haklarını 50 yıl boyunca boyunca ipotek altına almam gerekirdi. Bunu kimse için yapmak istemem. Biz 122 yıllık bir kulübüz. Messi'ye sonsuza dek minnettar olacağız ama kulüp her şeyden ötedir" açıklamasını yaptı.

        DÜNYA FUTBOLUNUN GÜNDEMİNDE İLK SIRADA

        Barça formasıyla sayısız kupa kaldıran Arjantinli yıldızın yuvasından ayrılışı dünya futbolunda gündemin ilk sırasına yerleşti. Herkes 34 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki durağının hangi takım olacağını merak ediyor.

        PSG İDDİALARI İYİCE KUVVETLENDİ

        Lionel Messi'nin yıldızlar topluluğu Paris Saint Germain'e transfer olarak yeni bir meydan okuma yapması bekleniyor. Bu iddialar gün geçtikçe kuvvetleniyor.

        EIFFEL KULESİNİ KİRALAYACAKLAR

        PSG'nin şimdiden imza töreni hazırlığına başladığı ileri sürüldü. Fransa'da bu sezona da flaş transferlerle başlayan PSG'nin Eiffel Kulesi'ni kiralayarak Messi transferini açıklayacağı iddia edildi.

        NEYMAR TRANSFERİNİ EIFFEL'DE AÇIKLAMIŞLARDI

        Fransız devinin en son Eiffel Kulesi'ndeki transfer açıklama macerası 2017 yılında Neymar transferi için olmuştu. Paris temsilcisi bu organizasyona 300 bin euro para harcamıştı.
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