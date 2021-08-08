Messi son dakika PSG transfer! Messi hangi takımda oynayacak? Lionel Messi Barcelona'dan neden ayrıldı? Maaşı ve kariyeri...

Messi hangi takıma transfer olacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Barcelona'da 21 yıllık devri resmen kapatan Messi'nin hangi takıma gideceği sporseverler tarafından merak ediliyor. 34 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki durağının hangi takım olacağı konusunda birtakım iddialar dolaşıyor. Peki, Messi hangi takımda oynayacak? Lionel Messi Barcelona'dan neden ayrıldı? Messi'nin maaşı ne ne kadar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
Barcelona'da Lionel Messi dönemi kapandı. 21 yıl Barça formasını ıslatan ve sayısız kupa kaldıran Lionel Messi, Camp Nou'da basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı başlarken gözyaşlarına hakim olamayan Arjantinli yıldız, "Ayrılmaya hazır değilim" dedi. İşte Lionel Messi'nin sözleri: "Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim.
"BARCELONA'DA DEVAM ETMEM ENGELLENDİ"
Barcelona'da devam edemedim. Çünkü La Liga izin vermedi. Barcelona'da devam etmem engellendi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı.
"GEÇEN YAZ AYRILMAK İSTEMİŞTİM"
Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk.
"PSG İHTİMALLER ARASINDA"
Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Kimseye bir garanti vermedim ama Paris Saint Germain de ihtimaller arasında. Ayrılık haberi geldiğinde çok telefon aldım ama henüz anlaştığım bir yer yok."
21 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ
Barcelona ile Lionel Messi arasındaki 21 yıllık dönem resmen sona erdi. Kulüp başkanı Joan Laporta, Messi'nin ayrılığının geri döndürülemeyecek bir durumda olduğunu açıklamıştı.