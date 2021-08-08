Fenerbahçe’nin yeni savunma bakanı Kim Min-Jae

58 kez pas arası yapan Kim, 277 sahipsiz top kazandı. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Kim Min-Jae, 32 kez milli takım formasıyı giyerken 3 kez de fileleri havalandırmayı başardı. Kariyerinde 119 maça çıkarken 3 gol attı.