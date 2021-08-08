Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.08.2021 13:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.08.2021 13:54
    ABONE OL

    Fenerbahçe'nin yeni savunma bakanı Kim Min-Jae

    Pereira'nın Caulker'ın performansından memnun kalmaması nedeniyle arayışta bulunan Fenerbahçe, Güney Koreli Kim Min-Jae'yi İstanbul'a getirdi. Koreli stoper milli takım formasıyla sergilediği performansla Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeyi başarmıştı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin yeni savunma bakanı Kim Min-Jae

    Transfer çalışmalarında vites yükselten Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın ardından Güney Koreli stoperi de İstanbul'a getirtti. Güney Kore Milli Takımı'nın savunma oyuncusu son dönemde ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeyi başarmıştı.

    Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Kim Min-Jae, son 2.5 yılda Çin Ligi'nde Beijing Guoan formasıyla en fazla uzaklaştırma yapan ve sahipsiz top kazanan oyuncu konumunda. Çin Ligi'nde çalışan teknik direktör Vitor Pereira'nın uzun süredir takip ettiği genç oyuncu müthiş istatistikleriyle dikkat çekiyor.

    Kim, Mart 2019'dan beri Çin Ligi'nde 45 maça çıktı. Yüzde 88.7 pas yüzdesiyle mücadele etti. Yüzde 54.3 oranında ikili mücadelelerde başarı kazandı. Hava toplarının yüzde 50.7'sinde başarılıydı. Top kapma istatistiği yüzde 68.8, uzaklaştırma istatistiği ise 136…

        58 kez pas arası yapan Kim, 277 sahipsiz top kazandı. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Kim Min-Jae, 32 kez milli takım formasıyı giyerken 3 kez de fileleri havalandırmayı başardı. Kariyerinde 119 maça çıkarken 3 gol attı.

        Güney Koreli stoperin yeni sezonda Szalai ve Tisserand ile birlikte 3'lü savunmada oynaması bekleniyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira da onun transfer edilmesini dört gözle bekliyordu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’de orman yangınlarında son durum
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin yeni savunma bakanı Kim Min-Jae
            SON DAKİKA