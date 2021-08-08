Fenerbahçe’nin yeni savunma bakanı Kim Min-Jae

Transfer çalışmalarında vites yükselten Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın ardından Güney Koreli stoperi de İstanbul'a getirtti. Güney Kore Milli Takımı'nın savunma oyuncusu son dönemde ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeyi başarmıştı.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Kim Min-Jae, son 2.5 yılda Çin Ligi'nde Beijing Guoan formasıyla en fazla uzaklaştırma yapan ve sahipsiz top kazanan oyuncu konumunda. Çin Ligi'nde çalışan teknik direktör Vitor Pereira'nın uzun süredir takip ettiği genç oyuncu müthiş istatistikleriyle dikkat çekiyor.
Kim, Mart 2019'dan beri Çin Ligi'nde 45 maça çıktı. Yüzde 88.7 pas yüzdesiyle mücadele etti. Yüzde 54.3 oranında ikili mücadelelerde başarı kazandı. Hava toplarının yüzde 50.7'sinde başarılıydı. Top kapma istatistiği yüzde 68.8, uzaklaştırma istatistiği ise 136…