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    • Spor
    • 08.08.2021 13:58
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    • 08.08.2021 14:04
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    Konyaspor 2021-2022 sezonu öncesinde kadrosunu korudu

    Geçen sezon Süper Ligi 11. sırada tamamlayan Konyaspor yeni sezon öncesi istikrar kararı aldı ve önemli bir değişime gitmedi. Teknik direktör İlhan Palut’la yoluna devam eden Yeşil-Beyazlılar şu ana kadar 4 önemli transfer hamlesi yaparken, oldukça az sayıda isimle yollar ayrıldı. Konyaspor’un hedefi yeni sezonda da orta sıralarla yer almak ve düşme korkusunu yaşamamak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Konyaspor ’istikrar’ dedi

    Konyaspor, yeni sezon öncesinde kadrosunda çok büyük bir değişikliğe gitmedi. Yeşil-beyazlılar İlhan Palut'la yola devam ederken 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. Çok az isimle yollarını ayırdı.

    GELENLER:
    Serdar Gürler (Türkiye-29 yaşında-Sağ kanat-500 bin Euro): Geçen sezon Antalyaspor'da beklentilerin altında kalan Serdar Gürler'in yeni adresi Konya oldu. Her iki kanatta da oynayabilen tecrübeli yıldız ritmini bulursa takıma önemli katkı verebilir.

    Oğulcan Ülgün (Türkiye-29 yaşında-Sağ kanat-350 bin Euro): Altınordu forması altında geçen sezonki performansıyla adını duyurdu. Orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor.

    Endri Cekici (Arnavutluk-24 yaşında-Orta saha-250 bin Euro): Geçen sezon Ankaragücü küme düşmesine rağmen takımın en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 10 numara pozisyonunda oynuyor.

        Soner Dikmen (Türkiye-27 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): 1. Lig'e düşen Gençlerbirliği'nden bedelsiz olarak geldi. Orta alanın yanı sıra sağ bekte de görev yapıyor.

        Paul Mpoku (Kongo-29 yaşında-Sol kanat-Bedelsiz): Konyaspor'un şu ana kadar ülke dışından tek transfer hamlesi. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'dan geldi. Sağ kanatta ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.

        GİDENLER:
        Marko Jevtovic (Al Ahli-Bedelsiz)
        Deni Milosevic (Antalyaspor-Bedelsiz)
        Levan Shenghelia (Serbest)
        Volkan Fındıklı (Serbest)
        Ismail Diomande (Serbest)
        Samuel Eduok (Hajduk-Kiradan döndü)
        Jesse Sekidika (Galatasaray-Kiradan döndü)

        HAZIRLIK MAÇLARI:
        Konyaspor-Erzurumspor: 2-1
        Konyaspor-Antalyaspor: 1-0

        TAKIMIN ARTILARI:
        Konyaspor geçen sezon özellikle büyük takımlara karşı aldığı skorlarla dikkatleri çekti. Yönetimin teknik heyet ve kadroda fazla değişime gitmeden nokta transfer hamleleri yapması avantaj olacak. İlhan Palut'un elinde beraber oynamaya alışkın ve birbirini tanıyan bir ekip var.

        TAKIMIN EKSİLERİ:
        Orta alanda takımın kilit isimlerinden Jevtovic'in gidişi sıkıntı yaratacak. Henüz bu bölgeye transfer hamlesi de gelmedi. Santrfor ve kanat bölgesi de Süper Lig kalitesinin biraz uzağında. Özellikle Kravets ve Cikalleshi'nin yanına mutlaka kaliteli bir golcü takviyesi gerekiyor. Takımın yaratıcılık konusundaki eksikliği de baş ağrıtabilir.
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