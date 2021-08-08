Konyaspor 2021-2022 sezonu öncesinde kadrosunu korudu

GİDENLER:

Marko Jevtovic (Al Ahli-Bedelsiz)

Deni Milosevic (Antalyaspor-Bedelsiz)

Levan Shenghelia (Serbest)

Volkan Fındıklı (Serbest)

Ismail Diomande (Serbest)

Samuel Eduok (Hajduk-Kiradan döndü)

Jesse Sekidika (Galatasaray-Kiradan döndü)

HAZIRLIK MAÇLARI:

Konyaspor-Erzurumspor: 2-1

Konyaspor-Antalyaspor: 1-0

TAKIMIN ARTILARI:

Konyaspor geçen sezon özellikle büyük takımlara karşı aldığı skorlarla dikkatleri çekti. Yönetimin teknik heyet ve kadroda fazla değişime gitmeden nokta transfer hamleleri yapması avantaj olacak. İlhan Palut'un elinde beraber oynamaya alışkın ve birbirini tanıyan bir ekip var.

TAKIMIN EKSİLERİ:

Orta alanda takımın kilit isimlerinden Jevtovic'in gidişi sıkıntı yaratacak. Henüz bu bölgeye transfer hamlesi de gelmedi. Santrfor ve kanat bölgesi de Süper Lig kalitesinin biraz uzağında. Özellikle Kravets ve Cikalleshi'nin yanına mutlaka kaliteli bir golcü takviyesi gerekiyor. Takımın yaratıcılık konusundaki eksikliği de baş ağrıtabilir.