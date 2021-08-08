Konyaspor 2021-2022 sezonu öncesinde kadrosunu korudu

Konyaspor, yeni sezon öncesinde kadrosunda çok büyük bir değişikliğe gitmedi. Yeşil-beyazlılar İlhan Palut'la yola devam ederken 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. Çok az isimle yollarını ayırdı.
GELENLER:
Serdar Gürler (Türkiye-29 yaşında-Sağ kanat-500 bin Euro): Geçen sezon Antalyaspor'da beklentilerin altında kalan Serdar Gürler'in yeni adresi Konya oldu. Her iki kanatta da oynayabilen tecrübeli yıldız ritmini bulursa takıma önemli katkı verebilir.
Oğulcan Ülgün (Türkiye-29 yaşında-Sağ kanat-350 bin Euro): Altınordu forması altında geçen sezonki performansıyla adını duyurdu. Orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor.
Endri Cekici (Arnavutluk-24 yaşında-Orta saha-250 bin Euro): Geçen sezon Ankaragücü küme düşmesine rağmen takımın en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 10 numara pozisyonunda oynuyor.