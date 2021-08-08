Messi çılgınlığı! Paris Saint Germain (PSG) Eyfel Kulesi'ni kiraladı...

İspanya Ligi takımlarından Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin hangi takıma transfer olacağı merakla beklenirken Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Messi'nin PSG'ye yıllık 40 milyon euro net maaş karşılığında 2+1 yıllık imza atacağı öne sürüldü. Messi ile büyük oranda anlaşma sağlandığı da belirtiliyor.
PSG EYFEL KULESİ'Nİ KİRALADI
Bunun yanında daha önce Neymar'ın transferini Eyfel Kulesi'nden açıklayan Paris Saint Germain kulübünün 10 Ağustos Salı günü için Fransa'nın ünlü kulesini kiraladığı da ortaya çıktı.
POCHETTİNO: BİLGİM YOK!
Bu kiralama işlemenin Messi için olduğu iddia edildi. Bu arada PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino "Messi'nin dün akşam Barcelona'dan ayrıldığını öğrendik. Bunun dışında bir bilgim yok" dedi.
MESSİ BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK
Messi'nin bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Arjantinli yeni takımını açıklayabilir.