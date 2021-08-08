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    Messi çılgınlığı! Paris Saint Germain (PSG) Eyfel Kulesi'ni kiraladı...

    PSG’nin Lioenel Messi ile sezonu 40 milyon Euro’dan 2+1 yıllığına anlaştığı iddia edildi. Frnansız kulübü 10 Ağustos için Eyfel Kulesi’ni de kiraladı...

    Messi çılgınlığı

    İspanya Ligi takımlarından Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin hangi takıma transfer olacağı merakla beklenirken Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Messi'nin PSG'ye yıllık 40 milyon euro net maaş karşılığında 2+1 yıllık imza atacağı öne sürüldü. Messi ile büyük oranda anlaşma sağlandığı da belirtiliyor.




    PSG EYFEL KULESİ'Nİ KİRALADI
    Bunun yanında daha önce Neymar'ın transferini Eyfel Kulesi'nden açıklayan Paris Saint Germain kulübünün 10 Ağustos Salı günü için Fransa'nın ünlü kulesini kiraladığı da ortaya çıktı.

    POCHETTİNO: BİLGİM YOK!
    Bu kiralama işlemenin Messi için olduğu iddia edildi. Bu arada PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino "Messi'nin dün akşam Barcelona'dan ayrıldığını öğrendik. Bunun dışında bir bilgim yok" dedi.



    MESSİ BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK
    Messi'nin bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Arjantinli yeni takımını açıklayabilir.



        BARCELONA'DA AGÜERO KRİZİ
        Barcelona'nın yeni transferi Sergio Agüero'nun, Lionel Messi takımdan ayrılınca kriz çıkardığı iddia edildi. Agüero'nun Barcelonalı yetkililere, "Ben Messi için geldim ama şimdi o takımdan ayrıldı. Ben de ayrılmak istiyorum" dediği iddia edildi.

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