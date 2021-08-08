Messi çılgınlığı! Paris Saint Germain (PSG) Eyfel Kulesi'ni kiraladı...







PSG EYFEL KULESİ'Nİ KİRALADI

Bunun yanında daha önce Neymar'ın transferini Eyfel Kulesi'nden açıklayan Paris Saint Germain kulübünün 10 Ağustos Salı günü için Fransa'nın ünlü kulesini kiraladığı da ortaya çıktı.



POCHETTİNO: BİLGİM YOK!

Bu kiralama işlemenin Messi için olduğu iddia edildi. Bu arada PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino "Messi'nin dün akşam Barcelona'dan ayrıldığını öğrendik. Bunun dışında bir bilgim yok" dedi.