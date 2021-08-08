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    Ghezzal’da mutlu son

    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a transfere dair önemli açıklamalar yaptı. Kocadağ, Rachid Ghezzal transferi için hem kulübü Leicester City hem de oyuncuyla anlaşma sağladıklarını söyledi.

    Ghezzal’da mutlu son
    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a transfere dair önemli açıklamalar yaptı.

    Rachid Ghezzal transferi için hem kulübü Leicester City hem de oyuncuyla anlaşma sağladıklarını söyleyen Kocadağ, şunları kaydetti: "Ghezzal'le anlaştık ancak imzalar atılmadan hiçbir şey %100 bitti diyemeyiz. Forvet için 3 adayımız var, inşallah en kısa süre içinde oraya bir takviye yapacağız. Teixeira hafta başında İstanbul'da olacak. Teknik ekibimizi de bizi de heyecanlandıran bir transfer oldu"

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    Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği milli kaleci Mert Günok için Siyah-Beyazlı kulübün Medipol Başakşehir'e 1 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir ise 1.5 milyon Euro talep ediyordu. Transferin önümüzdeki hafta bitmesi bekleniyor.

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