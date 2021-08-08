Ghezzal’da mutlu son

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a transfere dair önemli açıklamalar yaptı.
Rachid Ghezzal transferi için hem kulübü Leicester City hem de oyuncuyla anlaşma sağladıklarını söyleyen Kocadağ, şunları kaydetti: "Ghezzal'le anlaştık ancak imzalar atılmadan hiçbir şey %100 bitti diyemeyiz. Forvet için 3 adayımız var, inşallah en kısa süre içinde oraya bir takviye yapacağız. Teixeira hafta başında İstanbul'da olacak. Teknik ekibimizi de bizi de heyecanlandıran bir transfer oldu"
MERT İÇİN GERİ SAYIM
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği milli kaleci Mert Günok için Siyah-Beyazlı kulübün Medipol Başakşehir'e 1 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir ise 1.5 milyon Euro talep ediyordu. Transferin önümüzdeki hafta bitmesi bekleniyor.
Rachid Ghezzal transferi için hem kulübü Leicester City hem de oyuncuyla anlaşma sağladıklarını söyleyen Kocadağ, şunları kaydetti: "Ghezzal'le anlaştık ancak imzalar atılmadan hiçbir şey %100 bitti diyemeyiz. Forvet için 3 adayımız var, inşallah en kısa süre içinde oraya bir takviye yapacağız. Teixeira hafta başında İstanbul'da olacak. Teknik ekibimizi de bizi de heyecanlandıran bir transfer oldu"
MERT İÇİN GERİ SAYIM
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği milli kaleci Mert Günok için Siyah-Beyazlı kulübün Medipol Başakşehir'e 1 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir ise 1.5 milyon Euro talep ediyordu. Transferin önümüzdeki hafta bitmesi bekleniyor.