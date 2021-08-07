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    • 07.08.2021 19:28
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    Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe genç futbolcu Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı!

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin 17 yaşındaki futbolcusu Emir Ortakaya'yı kadrosuna dahil etti. Fenebahçe Emir'in transferi karşılığında Barış Alıcı'yı da bonservisiyle Gençlerbirliği'ne gönderdi.

    Fenerbahçe genç oyuncuyu kaptı!

    Fenerbahçe Burak Kapacak'ın ardından genç bir ismi daha kadrosuna kattı.

    Sarı-lacivertliler TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin 17 yaşındaki futbolcusu Emir Ortakaya'yı kadrosuna dahil etti.

    3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde forma giyen genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    BARIŞ ALICI GENÇLERBİRLİĞİ'NE GÖNDERİLDİ
    Açıklamada, "Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda futbol A takımımızın kadrosuna aday olmak üzere futbol akademimize katılmıştır. Emir Ortakaya'nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle Gençlerbirliği Kulübüne katıldı. Emir Ortakaya'ya çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Spor Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe genç futbolcu Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı!
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