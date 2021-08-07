Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe genç futbolcu Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı!

BARIŞ ALICI GENÇLERBİRLİĞİ'NE GÖNDERİLDİ

Açıklamada, "Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda futbol A takımımızın kadrosuna aday olmak üzere futbol akademimize katılmıştır. Emir Ortakaya'nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle Gençlerbirliği Kulübüne katıldı. Emir Ortakaya'ya çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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