Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe genç futbolcu Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Burak Kapacak'ın ardından genç bir ismi daha kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin 17 yaşındaki futbolcusu Emir Ortakaya'yı kadrosuna dahil etti.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde forma giyen genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
BARIŞ ALICI GENÇLERBİRLİĞİ'NE GÖNDERİLDİ
Açıklamada, "Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda futbol A takımımızın kadrosuna aday olmak üzere futbol akademimize katılmıştır. Emir Ortakaya'nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle Gençlerbirliği Kulübüne katıldı. Emir Ortakaya'ya çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.