St. Johnstone’un toplam maaşı Muslera’ya bedel

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone karşısında aldığı beraberliğin yankıları sürüyor. UEFA sıralamasında 179. olan, son 10 Avrupa maçında sadece 1 kez kazanabilen İskoç ekibini yenemeyen Sarı-Kırmızılılar eleştiri oklarının hedefinde. Takım değeri sadece 8 milyon Euro olan St. Johnstone'ın futbolcularına 1 sezonda ödediği toplam ücret ise sadece 1.5 milyon Euro.

GOLÜ ATAN KERR 60 BİN EURO ALIYOR

Takımın en fazla kazanan ismi ise 120 bin Euro ile kaleci Zender Clark. Penaltıdan Galatasaray'a golü atan Jason Kerr'in yıllık kazancı ise sadece 60 bin Euro. Yaptığı büyük hatayla tepki çeken ise Muslera 2.5 milyon Euro kazanıyor. Yani Uruguaylı kaleci tek başına, St. Johnstone takımının tamamından fazla maaş alıyor.

EN PAHALI TRANSFERİ 400 BİN EURO!

İskoç ekibinin ilk 11'de sahaya çıkan futbolcularının yıllık maaş toplamı ise sadece ama sadece 668 bin Euro. Bu rakam neredeyse, Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olan Ömer Bayram'ın maaşına denk geliyor. St. Johnston'ın transfer harcamaları da çok çarpıcı. İskoç ekibinin tarihindeki en pahalı transferi, 1999-2000 sezonunda Rangers'tan 400 bin Euro'ya aldığı John-Paul McBride.

İŞTE G.SARAY KARŞISINDAKİ 11'İN MAAŞLARI

