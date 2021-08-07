ABD basketbol erkek takımı olimpiyatlarda üst üste 4. kez altın madalyaya uzandı | MAÇ SONUCU: Fransa 82-87 ABD

Fransa: 82 - ABD: 87 - ABD, olimpiyatlarda üst üste 4. kez altın madalyaya uzandı. Saitama Arena'da oynanan final maçında NBA yıldızlarından oluşan ABD, grup maçında kaybettiği Fransa'yla karşılaştı.
İlk çeyrekte Durant'in 12 sayısıyla rakibine 22-18'lik üstünlük sağlayan ABD, soyunma odasına da 44-39 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte Tatum'la etkili olan ABD, final periyoduna 71-63 önde girdi. Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan ABD, maçı 87-82 alarak üst üste 4. kez olimpiyat şampiyonu oldu.
DURANT ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ
ABD'ye şampiyonluğu getiren isim 29 sayı atan Kevin Durant oldu. Fransa'da ise NBA yıldızları Fournier ve Gobert 16'şar, Fenerbahçe Beko'da oynayan Nando De Colo ise 12 sayı üretti.