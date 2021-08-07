ABD basketbol erkek takımı olimpiyatlarda üst üste 4. kez altın madalyaya uzandı | MAÇ SONUCU: Fransa 82-87 ABD

ABD, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio'dan sonra 2020 Tokyo'da da altın madalyaya ulaştı. ABD, olimpiyatta 20. kez yer alan erkek basketbolunda toplamda ise 16. kez şampiyon oldu.

Fransa ise tarihinde ikinci kez yer aldığı olimpiyat finalinde yine ABD'ye kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.