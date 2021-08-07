Kasımpaşa’da bu sezon hedef göze hoş gelen futbol ve üst sıralar!

Süper Lig'in genç teknik adamlarından Şenol Can'ın çalıştırdığı Kasımpaşa, yeni sezona yeni umutlarla giriyor… İstanbul ekibi transfer sezonunda kadrosuna genç ve tecrübeli isimleri kattı. Geçen sezon özellikle son haftalarda istikrarsız sonuçlara imza atan Kasımpaşa, ligi 14. sırada tamamlamıştı. Kasımpaşa'da bu sezon hedef, göze hoş gelen futbolun yanı sıra üst sıralar olacak…

GELENLER

Sakıb Aytaç (Türkiye-29 yaşında-Sol bek-Bedelsiz)

Ben Ouanes (Tunus-27 yaşında-Sol bek-Bedelsiz)

Harun Tekin (Türkiye-32 yaşında-Kaleci-Bedelsiz)

Jeffrey Bruma (Hollanda-29 yaşında-Stoper-Bedelsiz)

Valentin Eysseric (Fransa-29 yaşında-On Numara-Bedelsiz)

Ahmet Ergin (Türkiye-24 yaşında-Sol Kanat-Bedelsiz)

Nicolai Jörgensen (Danimarka-30 yaşında-Santrfor-Bedelsiz)

Umut Bozok (Türkiye-24 yaşında-Santrfor-Kiralık)

Michal Travnik (Çekya-27 yaşında-Orta Saha-Kiralık)

GİDENLER

Çağatay Kurukalıp (Fenerbahçe-Bedelsiz)

Fode Koita (Trabzonspor-Bedelsiz)

Aytaç Kara (G.Saray-Bedelsiz)

Ramazan Köse (G.Birliği-Bedelsiz)

Anıl Koç (Manisa FK-Bedelsiz)

Murat Can (Erzincan-Kiralık)

Mustafa Erboğa (H.Trabzon-Kiralık)



HAZIRLIK MAÇLARI

G.Saray-Kasımpaşa: 4-2

Kasımpaşa-İstanbulspor: 3-1

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 4-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-1

Kasımpaşa-Başakşehir: 1-2

Kasımpaşa-Karagümrük: 5-1



ARTILARI: Transfer sezonunda kadrosuna Jeffrey Bruma, Valentin Eysseric ve Nicolai Jörgensen gibi isimleri kattılar. Özellikle Danimarkalı golcü Jörgensen takıma büyük güç katacaktır. Kasımpaşa taraftar baskısı olmayan kulüplerden… Şenol Can, mücadele eden bir takım oluşturursa Paşa kendini üst sıralarda bulabilir.



EKSİLERİ: Bazen hedefsiz gibi gözükmek işleri daha da zorlaştırabilir. Kasımpaşa uzaktan bakıldığında sezona böyle başlıyor. İstanbul ekibinde teknik kadro oyuncuları belirli bir hedefe inandıramazsa işler daha da zorlaşabilir.