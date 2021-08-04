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    • Spor
    • 04.08.2021 12:32
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    • 04.08.2021 12:32
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    Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Min-jae Kim'in peşinde!

    Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kala transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Galatasaray’ın ilgilendiği Güney Koreli stoper Min-jae Kim’le ile Fenerbahçe de ilgileniyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    G.Saray’dan sonra Fener de peşinde!

    Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Galatasaray'ın ilgilendiği Güney Koreli stoper için şimdi de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin harekete geçtiği iddia edildi.


    FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
    Portekiz basınından Record'un haberine göre Fenerbahçe, Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim'le ilgileniyor. Oyuncuya Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında Portekiz devi Porto'nun da yakın ilgisi var.

    DÜZGÜN AYAĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
    Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan 24 yaşındaki Güney Koreli futbolcu, 1.90 metrelik boyuna rağmen düzgün ayağıyla dikkat çekiyor…



        YIL SONUNDA SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK
        2019 yılından beri Çin Ligi'nde boy gösteren Min-Jae Kim'in Guoan ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor.



        Genç yıldız, 2019 yılında Jeonbuk Hyundai Motors takımından BJ Guoan'a 5.25 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu…

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