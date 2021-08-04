Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Min-jae Kim'in peşinde!

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Galatasaray'ın ilgilendiği Güney Koreli stoper için şimdi de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin harekete geçtiği iddia edildi.
FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Portekiz basınından Record'un haberine göre Fenerbahçe, Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim'le ilgileniyor. Oyuncuya Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında Portekiz devi Porto'nun da yakın ilgisi var.
DÜZGÜN AYAĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan 24 yaşındaki Güney Koreli futbolcu, 1.90 metrelik boyuna rağmen düzgün ayağıyla dikkat çekiyor…