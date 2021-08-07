Cornelius defteri yeniden açıldı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'u karşı karşıya getiren oyucunun menajeri İstanbul'da

Süper Lig'de şampiyonluk adayları Fenerbahçe ve Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme bomba bir iddia geldi… İtalya 2. Ligi'ne düşen Parma'nın Danimarkalı golcüsü için ortaya atılan iddia gündemi sarsacak cinsten…
İddiaya göre Andreas Cornelius'un menajeri şu an İstanbul'da… Bilindiği gibi yıldız oyuncuyu Fenerbahçe ve Trabzonspor kadrosuna katmak istiyordu...
Yaşanan sürpriz gelişme sonrası tüm oklar Cornelius'un menajerine çevrildi. İki dev kulübün de Cornelius'un menajeriyle sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.