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    • 07.08.2021 16:46
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    Cornelius defteri yeniden açıldı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'u karşı karşıya getiren oyucunun menajeri İstanbul'da

    Fenerbahçe'nin de transferi için uğraş verdiği Andreas Cornelius transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Transfer sezonunun başında Trabzonspor'un devreye girdiği ancak menajerinin talepleri nedeniyle vazgeçtiği Danimarkalı golcü için bordo-mavililer yeniden devreye girdi. Bordo-Mavililer, oyuncu cephesiyle tekrar pazarlıklara başlarken, Danimarkalı yıldızın da yüksek maaş inadı kırılmış gözüküyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Cornelius'un menajeri de İstanbul'a geldi.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Cornelius defteri yeniden açıldı!

    Süper Lig'de şampiyonluk adayları Fenerbahçe ve Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme bomba bir iddia geldi… İtalya 2. Ligi'ne düşen Parma'nın Danimarkalı golcüsü için ortaya atılan iddia gündemi sarsacak cinsten…

    İddiaya göre Andreas Cornelius'un menajeri şu an İstanbul'da… Bilindiği gibi yıldız oyuncuyu Fenerbahçe ve Trabzonspor kadrosuna katmak istiyordu...

    Yaşanan sürpriz gelişme sonrası tüm oklar Cornelius'un menajerine çevrildi. İki dev kulübün de Cornelius'un menajeriyle sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.

        Cornelius'un eşi İtalya'da kalmak istiyor. Ancak onun için gelen en iyi teklifler Süper Lig'den… Yıldız golcüyle Udinese de ilgileniyor ancak Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin teklif ettiğini rakama yaklaşamadılar.

        Tecrübeli golcü, Serie B'de oynamak istemiyor ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Cornelius'un menajerinin de daha önce istediği rakamlarda indirime gittiği öğrenildi.

        Danimarkalı yıldız golcü ile ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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