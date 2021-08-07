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    Galatasaray, Adam Ounas’ın transferi için harekete geçti

    Galatasaray yönetimi sağ kanat transferine artık nokta koymak istiyor. Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla istediği sağ kanat transferi gerçekleşmezken Sarı- Kırmızılı kurmaylar sürpriz bir ismin peşine düştü.

    Aranan Adam bulundu!

    Galatasaray yönetimi sağ kanat transferine artık nokta koymak istiyor. Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği sağ kanat transferi gerçekleşmezken Sarı- Kırmızılı kurmaylar sürpriz bir ismin peşine düştü.

    YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR
    Olimpiu Morutan ve Luis Araujo transferlerinden maddi şartlar nedeniyle vazgeçen Galatasaray, bonservisi Napoli'de olan Cezayirli Adam Ounas için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

    İKİ TAKIMA BİRDEN KİRALANDI
    Geçen sezonu Cagliari ve Crotone takımlarında kiralık olarak tamamlayan Adam Ounas için Sarı-Kırmızılı kurmaylar hem kulübü Napoli hem menajeri ile 1-2 gün içinde temasa geçecek.

    1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI...
    Napoli ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Adam Ounas için 3-4 milyon Euro arasında bir teklif yapılması bekleniyor. Cezayirli sağ kanadın piyasa değeri ise 8 milyon Euro civarında.

    ADAM OUNAS CEZAYİR'İN BANKOSU
    24 yaşında ve 1.72 boyunda olan Adam Ounas 14 kez Cezayir Milli Takım formasını giydi. Bu maçlarda 4 kez fileleri havalandırdı.

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