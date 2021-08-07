Fenerbahçe, Arsenal’in yıldızı ile prensipte anlaşmaya vardı: Kolasinac geliyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken kadro dışı bırakılan futbolcular sonrası transferde hareketli günler yaşanıyor. F.Bahçe, Mesut Özil'in Arsenal'den takım arkadaşı Boşnak yıldız Sead Kolasinac ile prensipte anlaştı. 3 yıllık teklifi kabul eden Kolasinac'ın ikna olmasında Mesut Özil'in de önemli pay sahibi olduğu belirlendi.

BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

Fenerbahçe'nin resmi imzaları atmasının önünde iki engel var. Kanarya, öncelikle Arsenal'la 1 yıl sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun serbest kalmasını bekleyecek. Yönetim, İngiliz kulübüyle fesih görüşmeleri yapan Kolasinac için bonservis bedeli ödemek istemiyor.

UMUT MERAŞ'LA DA GÖRÜŞÜYOR

İngiliz medyasına göre birkaç gün içinde görüşmeler olumlu sonuçlanacak. Resmi imzanın önündeki 2. engel ise F.Bahçe'nin limit sorunu. Kanarya, Umut Meraş'la da ilgileniyor.