İngiliz basınından bomba Kolasinac iddiası: Fenerbahçe ile anlaştı!

Vitor Pereira'nın raporu sonrasında Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakan Fenerbahçe yönetimi sol kanat transferi için çalışmalara hız verdi. Sarı-Lacivertliler'in Arsenal formasını giyen Sead Kolasinac'la görüştüğünü takvim.com.tr tüm Türkiye'ye duyurmuştu.
TRANSFERDE MESUT DETAYI
Son alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Boşnak yıldızla prensip anlaşmasını sağladı. Sarı-Lacivertliler'in 3 yıllık teklifini kabul eden Kolasinac'ın ikna olmasında yakın arkadaşı Mesut Özil de önemli pay sahibi olduğu belirlendi.
YÖNETİM BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR
Ancak Fenerbahçe'nin resmi imzaları atmasının önünde iki engel bulunuyor. Sarı-Lacivertliler öncelikle Arsenal'la 1 yıl sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun serbest kalmasını bekleyecek. Yönetim, İngiliz kulübüyle fesih görüşmeleri yapan Kolasinac için bonservis bedeli ödemek istemiyor.