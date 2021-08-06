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    • 06.08.2021 12:09
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    • 06.08.2021 12:40
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    İngiliz basınından bomba Kolasinac iddiası: Fenerbahçe ile anlaştı!

    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken kadro dışı bırakılan futbolcular sonrası transferde hareketli günler yaşanıyor. Gelen son haberlere göre, Mesut Özil'in Arsenal'den takım arkadaşı Boşnak yıldız Sead Kolasinac ile prensip anlaştı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Ve Kolasinac geliyor

    Vitor Pereira'nın raporu sonrasında Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakan Fenerbahçe yönetimi sol kanat transferi için çalışmalara hız verdi. Sarı-Lacivertliler'in Arsenal formasını giyen Sead Kolasinac'la görüştüğünü takvim.com.tr tüm Türkiye'ye duyurmuştu.


    TRANSFERDE MESUT DETAYI
    Son alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Boşnak yıldızla prensip anlaşmasını sağladı. Sarı-Lacivertliler'in 3 yıllık teklifini kabul eden Kolasinac'ın ikna olmasında yakın arkadaşı Mesut Özil de önemli pay sahibi olduğu belirlendi.

    YÖNETİM BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR
    Ancak Fenerbahçe'nin resmi imzaları atmasının önünde iki engel bulunuyor. Sarı-Lacivertliler öncelikle Arsenal'la 1 yıl sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun serbest kalmasını bekleyecek. Yönetim, İngiliz kulübüyle fesih görüşmeleri yapan Kolasinac için bonservis bedeli ödemek istemiyor.


        SERBEST KALACAK
        Ada basınına göre birkaç gün içinde görüşmeler olumlu sonuçlanacak ve Boşnak yıldız serbest kalacak.


        Resmi imzanın önündeki ikinci engel ise Fenerbahçe'nin limit sorunu. Yönetim gözden çıkarılan futbolcularla yollarını ayırıp gerekli limiti açtığı anda Sead Kolasinac resmen Fenerbahçeli olacak. Sarı-Lacivertliler transferi 15 Ağustos'ta ligin ilk haftasında oynanacak Adana Demirspor maçına yetiştirmek için büyük bir çaba harcıyor.

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