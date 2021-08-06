İngiliz basınından bomba Kolasinac iddiası: Fenerbahçe ile anlaştı!



TRANSFERDE MESUT DETAYI

Son alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Boşnak yıldızla prensip anlaşmasını sağladı. Sarı-Lacivertliler'in 3 yıllık teklifini kabul eden Kolasinac'ın ikna olmasında yakın arkadaşı Mesut Özil de önemli pay sahibi olduğu belirlendi.