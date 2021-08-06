Trabzonspor, Molde'yi salladı ama yıkamadı

Trabzon UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme ilk maçında Molde ile 3-3 berabere kaldı.
15'te Bakasetas'ın kullandığı kornerde Nwakaeme ön direkten topu ağlara gönderdi: 1-0. 31'de Hestad'ın ara pasında kale önünde topla buluşan Brynhildsen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 51'de Nwakame'nin kafa vuruşu direkten döndü.
GERVİNHO ZOR OLANI BAŞARDI
52'de Gervinho kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutu kaleci Linde'ye çarpıp kornere gitti. 58'de Djaniny'nin ortasına iyi yükselen Vitor Hugo kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1. 64. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Brynhildsen'in golüyle skor 2-2'ye geldi.
DİREKLERİ BİR TÜRLÜ GEÇEMEDİK
74'te Bakasetas savunmanın arkasına nefis oynadı.
Kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny plase bir vuruşla golü attı: 3-2. 85'te Molde Hussain ile beraberliği yakaladı: 3-3. 90+3'te Yusuf Sarı ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem penaltıyı verdi. Bakasetas penaltıyı direğe nişanladı.
AVCI: 2 FARKLI SKORLA KAZANMALIYDIK!
Trabzon'un hocası Abdullah Avcı, Molde ile oynanan maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "90 dakika boyunca oyunun hakimi olan taraf bizdik. İki farklı kazanacağımız bir maç berabere bitti. Çok iyi yoldayız. Bunu net olarak söyleyebilirim" diye konuştu.