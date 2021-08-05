ASpor CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Molde ile karşı karşıya geliyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Saat 20.30'da başlayan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelenin canlı takibini takvim.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.

Karadeniz ekibi, Molde karşısında UEFA Konferans Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında galip gelerek hem sezona iyi başlangıç yapmak hem de tur için avantaj yakalamak istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen