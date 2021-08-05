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    • Spor
    • 05.08.2021 20:24
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    • 05.08.2021 20:26
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    Trabzonspor - Molde | CANLI İZLE

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Molde ile karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelenin canlı takibini takvim.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.

    Trabzonspor - Molde | CANLI

    ASpor CANLI YAYIN

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Molde ile karşı karşıya geliyor.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Saat 20.30'da başlayan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

    A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelenin canlı takibini takvim.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.

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    Karadeniz ekibi, Molde karşısında UEFA Konferans Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında galip gelerek hem sezona iyi başlangıç yapmak hem de tur için avantaj yakalamak istiyor.

    İLK 11'LER
    Trabzonspor:     Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

    Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen

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