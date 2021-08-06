ASpor CANLI YAYIN
Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş ve ligin yeni ekibi Adana Demirspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Yeni Adana Stadyumu'nda saat 21.30'da oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ | İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli.
Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan.