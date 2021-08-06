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    • Spor
    • 06.08.2021 20:24
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    • 06.08.2021 20:26
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    Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI İZLE

    Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş ve ligin yeni ekibi Adana Demirspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI

    ASpor CANLI YAYIN

    Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş ve ligin yeni ekibi Adana Demirspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

    Yeni Adana Stadyumu'nda saat 21.30'da oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    A SPOR CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ | İLK 11'LER

    Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli.

    Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan.

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