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    • Spor
    • 06.08.2021 11:21
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    • 06.08.2021 11:21
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    Kurtdereli Güreşleri hangi kanalda? 60. Kurtdereli Yağlı Güreşleri nasıl izlenir?

    Kurtdereli Güreşleri hangi kanalda? Kurtdereli Yağlı Güreşleri başladı! Balıkesir'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61'incisi düzenlenecek Kurtdereli Güreşleri 6-8 Ağustos tarihlerinde düzenleniyor. Kispetlerini giyip yağlanan pehlivanlar, Kırkpınar'ın rövanşı olarak nitelendirdikleri organizasyonda altın kemeri kazanabilmek için hazırlanıyor.

    takvim.com.tr
    Kurtdereli Güreşleri hangi kanalda? 60. Kurtdereli Yağlı Güreşleri nasıl izlenir?

    Kurtdereli Güreşleri hangi kanalda? Kurtdereli Yağlı Güreşleri için heyecan başladı. Geleneksel Tarihi 61. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri 6-7 ve 8 Ağustos tarihlerinde Kurtdere Er Meydanı'nda yapılacak. Kırkpınar'ın rövanşı olarak görülen organizasyonda binlerce pehlivan boy gösterecek. Peki; Kurtdereli Güreşleri hangi kanalda?

    KURTDERELİ GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

    Binlerce güreşçinin boy göstereceği Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri 6 Ağustos Cuma Günü sabahtan boy ayrımı ve Covit-19 testinin yapılacak.

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, Cuma Namazı'ndan sonra da alt boyların salınımı ile Kurtdere Köyü'nde başlayacak.

    7 Ağustos Cumartesi günü ise başpehlivanların güreşleri başlayacak. 8 Ağustos günü ise Geleneksel 61. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri son bulacak.

    KURTDERELİ GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

    Kurtdereli Yağlı Güreşleri programı/etkinliği, Koza TV Adana, Kanal V kanal/kanallarından canlı yayınlanacak.

        KURTDERELİ YAĞLI GÜREŞLERİ TARİHÇESİ

        İlk defa 1959 yılında yapılan Balıkesir Yağlı Güreşleri, "Dünya şampiyonu" unvanına sahip ünlü Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anısına, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılında, "Kurtdereli Yağlı Güreşleri" adıyla şenlik ve yağlı güreş turnuvası olarak başlatıldı.

        Bu şenlik ve yağlı güreşler, bugüne kadar çeşitli aşamalardan geçerek ve sürekli yenilenerek günümüza kadar gelmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin, "Yağlı Güreşler Kentler Birliği" UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çalışmalar devam etmektedir.
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