Kurtdereli Güreşleri hangi kanalda? 60. Kurtdereli Yağlı Güreşleri nasıl izlenir?

KURTDERELİ YAĞLI GÜREŞLERİ TARİHÇESİ

İlk defa 1959 yılında yapılan Balıkesir Yağlı Güreşleri, "Dünya şampiyonu" unvanına sahip ünlü Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anısına, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılında, "Kurtdereli Yağlı Güreşleri" adıyla şenlik ve yağlı güreş turnuvası olarak başlatıldı.

Bu şenlik ve yağlı güreşler, bugüne kadar çeşitli aşamalardan geçerek ve sürekli yenilenerek günümüza kadar gelmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin, "Yağlı Güreşler Kentler Birliği" UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çalışmalar devam etmektedir.