Kurtdereli Güreşleri hangi kanalda? 60. Kurtdereli Yağlı Güreşleri nasıl izlenir?

Kurtdereli Güreşleri hangi kanalda? Kurtdereli Yağlı Güreşleri için heyecan başladı. Geleneksel Tarihi 61. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri 6-7 ve 8 Ağustos tarihlerinde Kurtdere Er Meydanı'nda yapılacak. Kırkpınar'ın rövanşı olarak görülen organizasyonda binlerce pehlivan boy gösterecek. Peki; Kurtdereli Güreşleri hangi kanalda?
KURTDERELİ GÜREŞLERİ NE ZAMAN?
Binlerce güreşçinin boy göstereceği Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri 6 Ağustos Cuma Günü sabahtan boy ayrımı ve Covit-19 testinin yapılacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, Cuma Namazı'ndan sonra da alt boyların salınımı ile Kurtdere Köyü'nde başlayacak.
7 Ağustos Cumartesi günü ise başpehlivanların güreşleri başlayacak. 8 Ağustos günü ise Geleneksel 61. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri son bulacak.
KURTDERELİ GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?
Kurtdereli Yağlı Güreşleri programı/etkinliği, Koza TV Adana, Kanal V kanal/kanallarından canlı yayınlanacak.