Galatasaray'a Luiz Araujo’dan kötü haber

Olimpiu Morutan'ın transferinde ekonomik koşullar nedeniyle frene basan Galatasaray rotasını Fransa'ya çevirmişti. Sarı-Kırmızılılar, Lille formasını giyen Luiz Araujo için düğmeye basmıştı.
ATALANTA UNITED BREZİLYALI İLE ANLAŞTI
Fransız kulübü ile pazarlıklarda belirli bir noktaya gelen Galatasaray'a kötü haber geldi. ABD MLS Ligi takımlarından Atalanta United, Brezilyalı yıldızla her konuda anlaşma sağladı.
Luiz Araujo'nun gün içinde sağlık kontrolünden geçmek için ABD'ye gideceği ve ardından 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Atalanta United'ın bu transfer için Lille'e 6 milyon Euro ödemesi bekleniyor.