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    • 06.08.2021 11:21
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    • 06.08.2021 11:21
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    Galatasaray'a Luiz Araujo’dan kötü haber

    Olimpiu Morutan transferinde beklemeye geçen Galatasaray Lille forması giyen Luiz Araujo için düğmeye basmıştı. Lille ile pazarlıklarda belirli bir noktaya gelen Galatasaray’a Fransa'dan kötü haber geldi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Cimbom’a Araujo’dan kötü haber

    Olimpiu Morutan'ın transferinde ekonomik koşullar nedeniyle frene basan Galatasaray rotasını Fransa'ya çevirmişti. Sarı-Kırmızılılar, Lille formasını giyen Luiz Araujo için düğmeye basmıştı.


    ATALANTA UNITED BREZİLYALI İLE ANLAŞTI
    Fransız kulübü ile pazarlıklarda belirli bir noktaya gelen Galatasaray'a kötü haber geldi. ABD MLS Ligi takımlarından Atalanta United, Brezilyalı yıldızla her konuda anlaşma sağladı.


    Luiz Araujo'nun gün içinde sağlık kontrolünden geçmek için ABD'ye gideceği ve ardından 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Atalanta United'ın bu transfer için Lille'e 6 milyon Euro ödemesi bekleniyor.


        Bu gelişme Galatasaray'da şok etkisi yaratırken, yönetim hemen alternatif isimlere yoğunlaşmaya başladı. Teknik direktör Fatih Terim hücumun sağ kanadına sol ayaklı ve oyun kurucu özellikleri olan bir futbolcu transferi istiyor.


        Sarı-Kırmızılılar'ın sağ açık transferiyle ilgili tüm gelişmeler yine takvim.com.tr'de olacak.

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