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    • Spor
    • 06.08.2021 11:13
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    • 06.08.2021 11:13
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    Kayserispor artık düşme korkusu yaşamak istemiyor

    Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları devam ederken geçen sezon son haftaya kadar düşme tehlikesi yaşayan Kayserispor yeni sezonda bu riski almak istemiyor. Geçen sezonun son bölümünde göreve gelen ve başarılı bir performans gösteren Yalçın Koşukavak’la yola devam eden Kayserispor transferde şu ana kadar tecrübeli isimlere yöneldi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Süper Lig ekibinden bomba transfer!

    2019-20 sezonunda küme düşmesine rağmen TFF'nin kararı sonrası Süper Lig'de kalan Kayserispor geçen sezon da son haftada son ana kadar ligden düşme tehlikesini hissetmişti.

    Sarı-Kırmızılılar yeni sezonda artık bu korkuyu yaşamak istemiyor. Geçen sezonun son bölümünde göreve gelen ve başarılı bir performans gösteren Yalçın Koşukavak'la yola devam eden Kayserispor transferde şu ana kadar tecrübeli isimlere yöneldi.

    GELENLER:
    Lionel Carole (Fransa-30 yaşında-Sol bek-Bedelsiz): Futbolseverlerin Galatasaray'dan hatırlayacağı Carole, Fransız ekibi Strasbourg'tan bedelsiz olarak transfer edildi.


        Emrah Başsan (Türkiye-29 yaşında-Sağ açık-Bedelsiz): Her sezon farklı bir takımın formasını giyen Emrah Başsan geçen sezon Erzurumspor küme düşmesine rağmen etkileyici bir performans sergilemişti. Bu kez bedelsiz olarak Kayseri'nin yolunu tuttu.



        Onur Bulut (Türkiye-27 yaşında-Sağ bek-Bedelsiz): Önce Alanyaspor sonra Rizespor'da dikkatleri üzerine çekti. Sağ bekte ve hücumun sağ kanadında görev yapabiliyor.


        İbrahim Akdağ (Türkiye-29 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): Ligimizin en sert ve mücadeleci orta alan oyuncularından birisi. Ankaragücü küme düşünce takımdan ayrıldı ve Kayserispor'a transfer oldu.


            Majid Hossein (İran-30 yaşında-Stoper-Bedelsiz): Trabzonspor'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kayseri'nin defansına büyük güç katacak.

            Ali Karimi (İran-27 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): Kayserispor'un bir diğer İranlı transferi. Son olarak Qatar SC kulübünde forma giyiyordu. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor. 13 kez milli oldu.



            Miguel Cardoso (Portekiz-27 yaşında-Sağ kanat-Bedelsiz): Rus ekibi Dinamo Moskova'dan transfer edildi. Her iki kanatta ve forvet arasında oynayabiliyor. İki ayağını da etkili kullanıyor.


            Bilal Bayazit (Türkiye-22 yaşında-Kaleci-Bedelsiz): Hollanda ekibi Vittese'den alındı. Hollanda alt yapı kategorilerinde milli takım formasını giydi.


            Bernard Mensah (Gana-26 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): Beşiktaş satın alma opsiyonunu kullanmayınca takıma geri döndü.
            Anthony Uzodimma (Nijerya-22 yaşında-Orta saha-Kiradan döndü): Geçen sezon Giresun'da kiralık oynadı. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynuyor.

            GİDENLER:
            Pedro Henrique (Sivasspor-1 milyon Euro)
            Mert Kula (Gençlerbirliği-Bedelsiz)
            Besard Sabovic (Khimki-Bedelsiz)
            Cristian Sapunaru (Rapid Bükreş-Bedelsiz)
            Wilfried Kanga (Young Boys-Bedelsiz)
            Anton Maglica (Apoel-Bedelsiz)
            Denis Alibec (Cluj-Bedelsiz)
            Aziz Behich (Başakşehir-Kiradan döndü)
            Nehuen Paz (Bologna-Kiradan döndü)
            İsmail Çipe (Galatasaray-Kiradan döndü)

            HAZIRLIK MAÇLARI
            Kayserispor-Samsunspor: 0-1
            Kayserispor-Balkani: 1-1
            Kayserispor-Beşiktaş: 3-0

            TAKIMIN ARTILARI
            Geçen sezon takımı tanıma imkanı bulan, eksilerini-artılarını bilen Yalçın Yolukavak'la yola devam edilmesi önemli bir avantaj. Transferde kadroya dahil olan isimlerin Süper Lig tecrübelerinin çok yüksek olması da Sarı-Kırmızılılar'a artı bir değer katacaktır. Beşiktaş'tan geri dönen Mensah eğer mental açıdan iyi durumda olursa çok önemli bir silah haline gelebilir.

            TAKIMIN EKSİLERİ
            Kayserispor uzun süredir yaşadığı forvet sıkıntısına henüz çözüm bulamadı. Şu anda kadroda yer alan İlhan Parlak ve Luckassen takımı Süper Lig'de taşıyabilecek seviyede değil. Bu bölgeye mutlaka istikrarlı skor katkısı verebilecek bir isim alınmalı. Ayrıca Sivas'a giden Pedro Henrique'nin boşluğunu doldurmak da kolay olmayacak.

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