Kayserispor artık düşme korkusu yaşamak istemiyor





Miguel Cardoso (Portekiz-27 yaşında-Sağ kanat-Bedelsiz): Rus ekibi Dinamo Moskova'dan transfer edildi. Her iki kanatta ve forvet arasında oynayabiliyor. İki ayağını da etkili kullanıyor.



Bilal Bayazit (Türkiye-22 yaşında-Kaleci-Bedelsiz): Hollanda ekibi Vittese'den alındı. Hollanda alt yapı kategorilerinde milli takım formasını giydi.



Bernard Mensah (Gana-26 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): Beşiktaş satın alma opsiyonunu kullanmayınca takıma geri döndü.

Anthony Uzodimma (Nijerya-22 yaşında-Orta saha-Kiradan döndü): Geçen sezon Giresun'da kiralık oynadı. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynuyor.

GİDENLER:

Pedro Henrique (Sivasspor-1 milyon Euro)

Mert Kula (Gençlerbirliği-Bedelsiz)

Besard Sabovic (Khimki-Bedelsiz)

Cristian Sapunaru (Rapid Bükreş-Bedelsiz)

Wilfried Kanga (Young Boys-Bedelsiz)

Anton Maglica (Apoel-Bedelsiz)

Denis Alibec (Cluj-Bedelsiz)

Aziz Behich (Başakşehir-Kiradan döndü)

Nehuen Paz (Bologna-Kiradan döndü)

İsmail Çipe (Galatasaray-Kiradan döndü)

HAZIRLIK MAÇLARI

Kayserispor-Samsunspor: 0-1

Kayserispor-Balkani: 1-1

Kayserispor-Beşiktaş: 3-0

TAKIMIN ARTILARI

Geçen sezon takımı tanıma imkanı bulan, eksilerini-artılarını bilen Yalçın Yolukavak'la yola devam edilmesi önemli bir avantaj. Transferde kadroya dahil olan isimlerin Süper Lig tecrübelerinin çok yüksek olması da Sarı-Kırmızılılar'a artı bir değer katacaktır. Beşiktaş'tan geri dönen Mensah eğer mental açıdan iyi durumda olursa çok önemli bir silah haline gelebilir.

TAKIMIN EKSİLERİ

Kayserispor uzun süredir yaşadığı forvet sıkıntısına henüz çözüm bulamadı. Şu anda kadroda yer alan İlhan Parlak ve Luckassen takımı Süper Lig'de taşıyabilecek seviyede değil. Bu bölgeye mutlaka istikrarlı skor katkısı verebilecek bir isim alınmalı. Ayrıca Sivas'a giden Pedro Henrique'nin boşluğunu doldurmak da kolay olmayacak.