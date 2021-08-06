Forvete sürpriz aday! Fenerbahçe'de gündem M'Bala Nzola

Fenerbahçe'de farklı bölgelere en az 3 takviye yapılacak. Ancak taraftarın en çok merak ettiği transfer, yeni gelecek golcünün kim olacağı. Ali Koç, adı en çok ön plana çıkan isim olan Vedat Muriç için net bir şekilde 'gündemimizde yok' dedi.