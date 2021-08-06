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    • 07.08.2021 09:11
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    • 07.08.2021 09:11
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    Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ilk hafta maçları ne zaman? Süper Lig 2021-2022 sezonu başlangıç tarihi! Süper Lig ne zaman başlıyor?

    Süper Lig ne zaman başlıyor? Sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Futbolseverler tarafından yakından takip edilen Süper Lig 2021-2022 sezonu için TFF'den açıklama geldi. Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ilk hafta maçları ne zaman? İşte Süper Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihi hakkında bilgiler!

    takvim.com.tr
    Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 2021-2022 sezonu başlangıç tarihi!

    Süper Lig ne zaman başlayacak? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından sıklıkla araştırılmaya başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonu için meraklı bekleyiş sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2021-2022 sezonuna ilişkin açıklama geldi ve profesyonel liglerin başlangıç tarihi belli oldu. Futbolseverler yeni sezonun ne zaman başlayacağını ve ilk hafta eşleşmelerini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ilk hafta maçları ne zaman? İşte Süper Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihi hakkında bilgiler!

    SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

    Süper Lig'in 64. Sezonu olacak 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta başlayacak. Ligin ilk yarısı 27 Aralık'ta sona erecek ve 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak. Sezonun bitiş tarihi ise 22 Mayıs'ta olacak.

    4 büyüklerin açılış karşılaşmaları ise şöyle;

    Beşiktas – Rizespor

    Adana Demirspor – Fenerbahçe

    Yeni Malatya – Trabzonspor

    Giresunspor - Galatasaray

    DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

    Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

    Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.

        1. HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

        Giresunspor-Galatasaray

        Fatih Karagümrük-Gaziantep

        Beşiktaş- Çaykur Rizespor

        Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

        Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

        Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor



        Adana Demirspor-Fenerbahçe

        Medipol Başakşehir-Alanyaspor

        Altay-Kayserispor

        Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa
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        Haberler Spor Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ilk hafta maçları ne zaman? Süper Lig 2021-2022 sezonu başlangıç tarihi! Süper Lig ne zaman başlıyor?
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