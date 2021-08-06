Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ilk hafta maçları ne zaman? Süper Lig 2021-2022 sezonu başlangıç tarihi! Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig ne zaman başlayacak? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından sıklıkla araştırılmaya başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonu için meraklı bekleyiş sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2021-2022 sezonuna ilişkin açıklama geldi ve profesyonel liglerin başlangıç tarihi belli oldu. Futbolseverler yeni sezonun ne zaman başlayacağını ve ilk hafta eşleşmelerini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ilk hafta maçları ne zaman? İşte Süper Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihi hakkında bilgiler!
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Süper Lig'in 64. Sezonu olacak 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta başlayacak. Ligin ilk yarısı 27 Aralık'ta sona erecek ve 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak. Sezonun bitiş tarihi ise 22 Mayıs'ta olacak.
4 büyüklerin açılış karşılaşmaları ise şöyle;
Beşiktas – Rizespor
Adana Demirspor – Fenerbahçe
Yeni Malatya – Trabzonspor
Giresunspor - Galatasaray
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.