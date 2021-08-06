Messi Fenerbahçe’ye gelecek mi? Barcelona’dan ayrılan Messi hangi takımda?

MESSİ FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Dünya, Lionel Messi'nin Barcelona'ya vedasını konuşuyor. Tam 16 sezon formasını giyip sayısız başarı kazanarak özdeşleştiği Katalan ekibi ile yollarını ayıran Arjantinli yıldız, birçok takımın hayallerini süslüyor.

Türkiye'de Messi ile ilgili en dikkat çeken hamle Fenerbahçeli taraftarlardan geldi. Dünyaca ünlü yıldız için Twitter'da "come to Fenerbahçe" hashtagi açan sarı-lacivertliler kısa sürede Trend Topic olmayı başardı.

Bu etikete mesaj yağarken Messi'ye Fenerbahçe forması giydirilmiş görseller de paylaşım rekorları kırdı. Sarı-lacivertliler kadrolarındaki bir diğer dünya starı Mesut Özil ile Lionel Messi'nin çok iyi bir ikili olacağı görüşünde birleşti.