Messi Fenerbahçe’ye gelecek mi? Barcelona’dan ayrılan Messi hangi takımda?

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi hangi takımda? Messi Fenerbahçe'ye gelecek mi? Messi transfer gelişmesi futbol dünyasında deprem yarattı. Bu sene Barcelona'dan ayrılacağı açıklanan Messi'nin hangi takımda oynayacağı merakla bekleniyor. Son yıllara damga vuran futbolculardan birisi olan Lionel Messi için ilk talip PSG oldu. Messi'nin PSG ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Fenerbahçeli taraftarlar ise sosyal medyada Messi'nin profiline mesajlar atmaya devam ediyor. İşte; Messi transfer haberlerine ilişkin merak edilen bilgiler!
MESSİ HANGİ TAKIMDA?
Ara transfer döneminden bu yana çeşitli ekiplerle anılan Lionel Messi için birçok ekibin adı geçiyordu.
Manchester City'e gidip Pep Guardiola'yla buluşacağı, Real Madrid'e gidip ikinci bir Luis Figo olacağı, Paris Saint-Germain'in en çok kazanan futbolcusu haline geleceği veya Inter'le el sıkıştığı söyleniyordu. Messi'nin şimdilik hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor.
MESSİ FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?
Dünya, Lionel Messi'nin Barcelona'ya vedasını konuşuyor. Tam 16 sezon formasını giyip sayısız başarı kazanarak özdeşleştiği Katalan ekibi ile yollarını ayıran Arjantinli yıldız, birçok takımın hayallerini süslüyor.
Türkiye'de Messi ile ilgili en dikkat çeken hamle Fenerbahçeli taraftarlardan geldi. Dünyaca ünlü yıldız için Twitter'da "come to Fenerbahçe" hashtagi açan sarı-lacivertliler kısa sürede Trend Topic olmayı başardı.
Bu etikete mesaj yağarken Messi'ye Fenerbahçe forması giydirilmiş görseller de paylaşım rekorları kırdı. Sarı-lacivertliler kadrolarındaki bir diğer dünya starı Mesut Özil ile Lionel Messi'nin çok iyi bir ikili olacağı görüşünde birleşti.