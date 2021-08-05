Galatasaray St. Johnstone maçı canlı izle! GS St. Johnstone maçı şifresiz canlı izleme yolları!

Galatasaray St. Johnstone maçı canlı izle seçeneği günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Galatasaray St. Johnstone maçı bugün saat 21.00'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a mağlup olarak elenen temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmaya dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, GS St. Johnstone maçı canlı izleme yolları nelerdir? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...
GS St. Johnstone maçı canlı nerede yayınlanacak sorusunun yanıtı için devam ediniz;
GS ST. JOHNSTONE MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI!
Maç şifreli yayınlanacak. D-Smart platformunda bulunan Spor Smart, 77. kanalda yer almaktadır. Spor Smart'ı izleyebilmek için D Smart'ın spor paketine üye olmanız gerekmektedir.
GALATASARAY ST. JOHNSTONE UEFA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. Maç D-Smart platformunda yer alan Spor Smart ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.