Galatasaray St. Johnstone karşılaşması için heyecan dorukta. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile mücadele edecek. Futbolseverler ise detayları merak ediyor. Temsilcimiz Galatasaray mücadeleye mutlak zafer parolasıyla çıkacak. Peki, Spor Smart şifreli mi, şifresiz mi? Galatasaray GS UEFA St. Johnstone maçı nasıl izlenir, şifresiz mi? İşte maça dair merak edilenler...
SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Maç şifreli yayınlanacak. D-Smart platformunda bulunan Spor Smart, 77. kanalda yer almaktadır. Spor Smart'ı izleyebilmek için D Smart'ın spor paketine üye olmanız gerekmektedir.
İşte maça dair merak edilen tüm her şey;
GALATASARAY ST. JOHNSTONE UEFA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. Maç D-Smart platformunda yer alan Spor Smart ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.
MAÇA DAİR BİLGİLER
Maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Sandro Scharer yönetecek. Onun yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Lukas Fahndrich üstlenecek.
İki ayaklı bu turu geçen taraf UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu kuralarında yer alacak. Play-off aşamasında eşleştiği rakibini geçen taraf ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkını kazanacak.