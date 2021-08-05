Galatasaray St. Johnstone karşılaşması için heyecan dorukta. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile mücadele edecek. Futbolseverler ise detayları merak ediyor. Temsilcimiz Galatasaray mücadeleye mutlak zafer parolasıyla çıkacak. Peki, Spor Smart şifreli mi, şifresiz mi? Galatasaray GS UEFA St. Johnstone maçı nasıl izlenir, şifresiz mi? İşte maça dair merak edilenler...

SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Maç şifreli yayınlanacak. D-Smart platformunda bulunan Spor Smart, 77. kanalda yer almaktadır. Spor Smart'ı izleyebilmek için D Smart'ın spor paketine üye olmanız gerekmektedir.

İşte maça dair merak edilen tüm her şey;