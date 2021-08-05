Beşiktaş bir bomba daha patlatıyor! Nainggollan sesleri...

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş, Salih Uçan, Mehmet Topal, Valentin Rosier gibi isimleri kadrosuna kattı. Alex Teixeira için de resmi açıklama beklenirken flaş bir iddia ortaya atıldı.
Orta sahaya Brezilyalı yıldızı almasına rağmen İtalyan medyasından Siyah-Beyazlılar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
NAINGGOLLAN'A YAKIN MARKAJ
İddiaya göre Kara Kartal, Belçikalı yıldız orta saha oyuncusu Radja Nainggolan ile yakından ilgileniyor. Calciomercato sitesinin haberine göre, Radja Nainggolan, Cagliari'ye gitmekten vazgeçti. Oyuncu Türkiye'ye geliyor. Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.
33 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübü İnter ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında sona eriyor. 2018'den beri Milano ekibinde forma giyen Radja Nainggolan'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.