Beşiktaş bir bomba daha patlatıyor! Nainggollan sesleri...

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş, Salih Uçan, Mehmet Topal, Valentin Rosier gibi isimleri kadrosuna kattı. Alex Teixeira için de resmi açıklama beklenirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Orta sahaya Brezilyalı yıldızı almasına rağmen İtalyan medyasından Siyah-Beyazlılar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.