Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.08.2021 17:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2021 17:49
    ABONE OL

    Beşiktaş bir bomba daha patlatıyor! Nainggollan sesleri...

    Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan, Mehmet Topal, Valentin Rosier gibi isimleri kadrosuna kattı. Alex Teixeira için de resmi açıklama bekleniyor… Orta sahaya Brezilyalı yıldızı almasına rağmen İtalyan medyası Siyah-Beyazlılar ile ilgili Radja Nainggolan iddiasını ortaya attı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Nainggollan iddiası!

    Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş, Salih Uçan, Mehmet Topal, Valentin Rosier gibi isimleri kadrosuna kattı. Alex Teixeira için de resmi açıklama beklenirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Orta sahaya Brezilyalı yıldızı almasına rağmen İtalyan medyasından Siyah-Beyazlılar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    NAINGGOLLAN'A YAKIN MARKAJ
    İddiaya göre Kara Kartal, Belçikalı yıldız orta saha oyuncusu Radja Nainggolan ile yakından ilgileniyor. Calciomercato sitesinin haberine göre, Radja Nainggolan, Cagliari'ye gitmekten vazgeçti. Oyuncu Türkiye'ye geliyor. Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

    33 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübü İnter ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında sona eriyor. 2018'den beri Milano ekibinde forma giyen Radja Nainggolan'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

        518 MAÇTA 60 GOL
        Kariyerinde 518 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 60 gol atarken 49 da asiste imza attı. 30 kez Belçika Milli Takım formasını giydi. Bu karşılaşmalarda 6 gole imza attı.

        Radja Nainggolan, Belçika altyapısı aldıktan sonra kariyerini Çizme'de geçirdi. İnter'in dışında Cagliari, Piacenza ve Roma takımlarının da formasını başarıyla giydi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aydos Ormanı’da yangın paniği!
        Haberler Spor Beşiktaş bir bomba daha patlatıyor! Nainggollan sesleri...