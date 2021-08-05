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    • Spor
    • 05.08.2021 12:43
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    • 05.08.2021 12:51
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    SON DAKİKA: Çağtay Kurukalıp kimdir? Fenerbahçe 19 yaşındaki sol beki kadrosuna kattı

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe bu sezonun 3. transferini gerçekleştirdi. Son dakika haberine göre sarı-lacivertliler Kasımpaşa'nın 19 yaşındaki sol beki Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Bu transferi takvim.com.tr okuyucuları bir ay önceden öğrenmişti. Çağtay Kurukalıp kimdir? Detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Takvim duyurmuştu! Resmen açıklandı

    Sezon planlamasına devam eden Fenerbahçe'de dün Caner Erkin'in kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Sarı Lacivertliler yeni sol bekini de buldu.

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Çağtay Kurukalıp ile resmi sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki Çağtay, dün instagram hesabından Kasımpaşa'ya veda ettiğini açıkladı.

    Vitor Pereira'nın transfer listesine göre hareket eden Fenerbahçe Portekizli hocanın da listesinde bulunan genç sol bek takıma katıldı.

    Fenerbahçe'nin Çağtay Kurukalıp'ı kadrsouna kattığını geçtiğimiz ay takvim.com.tr okuyucularına duyurmuştu.

        İŞTE F.BAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
        "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı.

        Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.



        Fenerbahçe'ye hoş geldin Çağtay!"

        ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?
        19 yaşındaki futbolcu kariyerine Kasımpaşa altyapısında başladı. 2018 yılından bu yana İstanbul ekibinin alt takımlarında forma giyen futbolcu, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

        Genç oyuncunun sözleşmesi sona erdi ve kulübüyle yeni sözleşme imzalamaması sebebiyle Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu. Çağtay Kurukalıp Galatasaray'ın da listesinde bulunuyordu. 1,72 boyundaki sol ayaklı oyuncu sağ bek bölgesinde de zaman zaman görev alabiliyor.
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        Haberler Spor SON DAKİKA: Çağtay Kurukalıp kimdir? Fenerbahçe 19 yaşındaki sol beki kadrosuna kattı