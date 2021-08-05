SON DAKİKA: Çağtay Kurukalıp kimdir? Fenerbahçe 19 yaşındaki sol beki kadrosuna kattı

Sezon planlamasına devam eden Fenerbahçe'de dün Caner Erkin'in kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Sarı Lacivertliler yeni sol bekini de buldu.
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Çağtay Kurukalıp ile resmi sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki Çağtay, dün instagram hesabından Kasımpaşa'ya veda ettiğini açıkladı.
Vitor Pereira'nın transfer listesine göre hareket eden Fenerbahçe Portekizli hocanın da listesinde bulunan genç sol bek takıma katıldı.
Fenerbahçe'nin Çağtay Kurukalıp'ı kadrsouna kattığını geçtiğimiz ay takvim.com.tr okuyucularına duyurmuştu.