SON DAKİKA: Çağtay Kurukalıp kimdir? Fenerbahçe 19 yaşındaki sol beki kadrosuna kattı

Sezon planlamasına devam eden Fenerbahçe'de dün Caner Erkin'in kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Sarı Lacivertliler yeni sol bekini de buldu.

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Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Çağtay Kurukalıp ile resmi sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki Çağtay, dün instagram hesabından Kasımpaşa'ya veda ettiğini açıkladı.