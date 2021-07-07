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    • 07.07.2021 13:17
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    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Genç sol bek imzayı atıyor

    Kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sol bek için genç oyuncu Çağtay Kurukalıp ile söz kesti. Galatasaray'la da adı anılan sol bekin hafta için sağlık kontrolünden geçerek imza atması bekleniyor.

    Osman Cengiz
    takvim.com.tr
    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı

    Fenerbahçe'de hocanın açıklanmasıyla birlikte yeni sezon için transferleri de başlıyor. Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmadan önce kendisi ve menajeri Erdinç Şehit'le görüştüğü ve anlaştığı Çağtay Kurukalıp ile mutlu son yakın. Teknik direktör Vitor Pereira'nın onayını da alan transfer komitesi 19 yaşındaki genç sol bek ile bu hafta içerisinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.

    KASIMPAŞA ALT YAPISINDA YETİŞTİ
    19 yaşındaki Çağtay Kasımpaşa alt yapısında yetiştikten sonra ilk resmi müsabakasını 19 Aralık 2018 tarihinde Menemenspor ile yapılan Türkiye Kupası maçı ile oynadı. Lacivert-Beyazlı formayı toplamda 7 kez giyen Çağtay, 1 de asist yaptı.

    SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
    30 Haziran 2021 yılı itibariyle sözleşmesi sona eren Çağtay için Fenerbahçe bonservis bedeli ödemeyecek ancak yetiştirme bedeli olarak Kasımpaşa, Fenerbahçe'den 500 bin TL alacak.

        GALATASARAY'IN ELİNDEN KAPTI
        Sezon içerisinde Galatasaray'ın da talip olduğu genç sol bek ile görüşmeler sağlanmıştı. Ancak Emre Belözoğlu, Çağtay ile özel olarak da görüşerek ederek Fenerbahçe'ye gelmesine ikna ederek Sarı-Kırmızılıların elinden kaptı

        GELECEĞİNİ GARANTİYE ALDI
        Novak'tan geçtiğimiz sezon beklediği verimi alamayan ve gençleşme operasyonu için düğmeye basan Fenerbahçe Çağtay ile bu geleneğini sürdürmek istiyor. Çağtay, Serdar Dursun ve Steven Caulker'dan sonra bu sezonki yaptığı 3. transfer oldu.

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