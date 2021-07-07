Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Genç sol bek imzayı atıyor

Fenerbahçe'de hocanın açıklanmasıyla birlikte yeni sezon için transferleri de başlıyor. Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmadan önce kendisi ve menajeri Erdinç Şehit'le görüştüğü ve anlaştığı Çağtay Kurukalıp ile mutlu son yakın. Teknik direktör Vitor Pereira'nın onayını da alan transfer komitesi 19 yaşındaki genç sol bek ile bu hafta içerisinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.