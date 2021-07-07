Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Genç sol bek imzayı atıyor

Fenerbahçe'de hocanın açıklanmasıyla birlikte yeni sezon için transferleri de başlıyor. Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmadan önce kendisi ve menajeri Erdinç Şehit'le görüştüğü ve anlaştığı Çağtay Kurukalıp ile mutlu son yakın. Teknik direktör Vitor Pereira'nın onayını da alan transfer komitesi 19 yaşındaki genç sol bek ile bu hafta içerisinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.
KASIMPAŞA ALT YAPISINDA YETİŞTİ
19 yaşındaki Çağtay Kasımpaşa alt yapısında yetiştikten sonra ilk resmi müsabakasını 19 Aralık 2018 tarihinde Menemenspor ile yapılan Türkiye Kupası maçı ile oynadı. Lacivert-Beyazlı formayı toplamda 7 kez giyen Çağtay, 1 de asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
30 Haziran 2021 yılı itibariyle sözleşmesi sona eren Çağtay için Fenerbahçe bonservis bedeli ödemeyecek ancak yetiştirme bedeli olarak Kasımpaşa, Fenerbahçe'den 500 bin TL alacak.