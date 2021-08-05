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    • 05.08.2021 12:56
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    "Fenerbahçe Ricardo Lopes ile anlaştı" iddiası taraftarı kızdırdı

    Süper Lig’de şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İddiaya göre Sarı-Lacivertliler, Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Port takımında forma giyen Brezilyalı kanat-forvet Ricardo Lopes ile anlaştı. Bu transfer gelişmesi Fenerbahçe taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Ricardo Lopes ile anlaştı iddiası taraftarı kızdırdı

    "Fenerbahçe Ricardo Lopes ile anlaştı" şeklindeki son dakika transfer iddiası sarı-lacivertli kulübün taraftarlarını kızdırdı.



    Sosyal medyadaki Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Ricardo Lopes sol kanat oyuncusu… Bize öncelikli olarak net golcü lazım. Oyuncu hiç Avrupa'da oynamamış… Nasıl performans vereceği muamma. Bu transfer büyük risk olur" ifadelerini kullandı.

    Lopes, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın eski öğrencisi. Tecrübeli teknik adamın yönetime verdiği transfer listesinde Brezilyalı oyuncu da yer alıyordu. 30 yaşındaki Brezilyalı kanat forvetin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılı sonunda sona eriyor.

        Lopes, 2020 yılından beri Çin ekibinde boy gösteriyor. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Sambacı, Çin Süper Ligi'nde 24 maçta 8 gole imza attı.

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