"Fenerbahçe Ricardo Lopes ile anlaştı" iddiası taraftarı kızdırdı

"Fenerbahçe Ricardo Lopes ile anlaştı" şeklindeki son dakika transfer iddiası sarı-lacivertli kulübün taraftarlarını kızdırdı.
Sosyal medyadaki Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Ricardo Lopes sol kanat oyuncusu… Bize öncelikli olarak net golcü lazım. Oyuncu hiç Avrupa'da oynamamış… Nasıl performans vereceği muamma. Bu transfer büyük risk olur" ifadelerini kullandı.
Lopes, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın eski öğrencisi. Tecrübeli teknik adamın yönetime verdiği transfer listesinde Brezilyalı oyuncu da yer alıyordu. 30 yaşındaki Brezilyalı kanat forvetin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılı sonunda sona eriyor.