Pereira’nın hedefinde Ozan Tufan mı var?





İddialara göre Pereira yöneticilerle yaptığı görüşmede iyi bir teklif gelmesi durumunda Ozan Tufan'ın satılabileceğini bildirdi. Başarılı teknik adamın orta alana oyunun her iki yönünü de oynayabilen dinamik bir futbolcu istediği de gelen bilgiler arasında.