Pereira’nın hedefinde Ozan Tufan mı var?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sinan Gümüş ve Caner Erkin'i kadro dışı bırakırken, yeni transfer Steven Caulker'ı da takımda düşünmediğini yönetime bildirdi. Portekizli hocanın şok etkisi yaratan kararlarına yenilerinin de eklenmesi bekleniyor.
Pereira'nın son oynanan hazırlık maçlarında sürekli yedek bıraktığı Ozan Tufan'ın performansından da hiç memnun olmadığı belirtiliyor. Milli futbolcunun idmanlarda isteksiz tavırlar sergilediği ayrıca kilo fazlalarının da olduğu ifade ediliyor.
İddialara göre Pereira yöneticilerle yaptığı görüşmede iyi bir teklif gelmesi durumunda Ozan Tufan'ın satılabileceğini bildirdi. Başarılı teknik adamın orta alana oyunun her iki yönünü de oynayabilen dinamik bir futbolcu istediği de gelen bilgiler arasında.