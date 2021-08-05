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    • 05.08.2021 15:42
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    Pereira'nın hedefinde Ozan Tufan mı var?

    Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Portekizli teknik adamın kararıyla dün Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı kalırken, Pereira'nın hedefinde şimdi de Ozan Tufan'ın olduğu iddia edildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Pereira’nın hedefinde Ozan Tufan mı var?

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sinan Gümüş ve Caner Erkin'i kadro dışı bırakırken, yeni transfer Steven Caulker'ı da takımda düşünmediğini yönetime bildirdi. Portekizli hocanın şok etkisi yaratan kararlarına yenilerinin de eklenmesi bekleniyor.



    Pereira'nın son oynanan hazırlık maçlarında sürekli yedek bıraktığı Ozan Tufan'ın performansından da hiç memnun olmadığı belirtiliyor. Milli futbolcunun idmanlarda isteksiz tavırlar sergilediği ayrıca kilo fazlalarının da olduğu ifade ediliyor.



    İddialara göre Pereira yöneticilerle yaptığı görüşmede iyi bir teklif gelmesi durumunda Ozan Tufan'ın satılabileceğini bildirdi. Başarılı teknik adamın orta alana oyunun her iki yönünü de oynayabilen dinamik bir futbolcu istediği de gelen bilgiler arasında.



        Vitor Pereira, Olimpiyat Stadı'nda Zwolle, Greuther Fürth ve Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçlarında takımdan gönderileceği konuşulan Miha Zajc'ı ilk 11'de oynatırken, Ozan Tufan'ı sürekli ikinci yarılarda oyuna aldı.



        Tecrübeli futbolcunun sahadaki vücut dili, yedek kalmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Önümüzdeki günlerde Ozan Tufan konusunda da flaş gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

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