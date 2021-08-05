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    • 05.08.2021 15:43
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    SON DAKİKA! 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Eray Şamdan'dan karatede gümüş madalya

    Son dakika haberine göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karate erkekler kumite 67 kiloda finale yükselen Eray Şamdan, finalde Fransız rakibi Steven Da Costa'ya yenilerek gümüş madalya kazanarak tarihe geçti.

    Eray Şamdan’dan karatede gümüş madalya

    Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kilo finalinde Steven Da Costa'ya yenildi. Fransız sporcu altın madalya kazanırken Eray Şamdan ise gümüş madalyayı aldı. Karate, olimpiyat oyunlarına Tokyo 2020 ile birlikte dahil edilmişti. Eray, ülkemize karatedeki ilk madalyamızı getirdi.

    ERAY ŞAMDAN'IN FİNAL YOLU
    Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda A Grubu'nda mücadele etti. İlk maçında Azerbaycanlı Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 yenen Eray, ikinci karşılaşmasında Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 mağlup oldu. İlk iki ismin çıkacağı gruptaki üçüncü müsabakasında Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1'le geçen milli karateci, gruptaki son maçında da ev sahibi Japonya'dan Naoto Sago'yla karşılaştı. Japon sporcuyu 2-1 yenerek, grupta 6 puanla 2. sırada yer alan Eray, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyası almaya hak kazandı. Yarı finalde B Grubu'nu birinci sırada bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yı 2-0 ile geçen Eray, adını finale yazdırdı.

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