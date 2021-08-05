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    • 05.08.2021 16:45
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    Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda? GS St. Johnstone UEFA maçı saat kaçta?

    Galatasaray St. Johnstone maçı için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile mücadele edecek. Futbolseverler ise detayları merak ediyor. Temsilcimiz Galatasaray mücadeleye mutlak zafer parolasıyla çıkacak. Futbolseverler kritik maç öncesi karşılaşmaya dair tüm bilgileri merak ediyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda? GS St. Johnstone UEFA maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

    Galatasaray-St. Johnstone maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray St. Johnstone maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a mağlup olarak elenen temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmaya dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda? GS St. Johnstone UEFA maçı saat kaçta? İşte maça dair tüm her şey...

    GALASARAY ST. JOHNSTONE UEFA MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. Maç D-Smart platformunda yer alan Spor Smart ekranında canlı olarak yayınlanacak.

    İşte maça dair bilinmesi gerekenler;

    GALATASARAY - ST. JOHNSTONE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

    Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Rövanş ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.

    MAÇA DAİR BİLGİLER

    Maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Sandro Scharer yönetecek. Onun yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Lukas Fahndrich üstlenecek.

    İki ayaklı bu turu geçen taraf UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu kuralarında yer alacak. Play-off aşamasında eşleştiği rakibini geçen taraf ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkını kazanacak.

        Maçlarını 10 bin 673 kapasiteli McDiarmid Park'ta oynayan St. Johnstone'un teknik direktörlüğünü Callum Davidson yapıyor. Liginde geçtiğimiz sezonu 45 puanla 5. sırada bitiren Perth ekibi, İskoçya Kupası ve İskoçya Lig Kupası'nı kazanarak sezonu iki kupa ile kapattı.

        Rakip takım, İskoçya Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçını deplasmanda Ross Country ile oynarken müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi.

        MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti. 3. ön eleme turunda St Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray'ın play-off turuna yükselmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

        Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek.

        GALATASARAY'DA ST. JOHNSTONE MAÇI HAZIRLIKLARI

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 5 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımını konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

            İdmanın ana bölümünde ağırlığı 19 yaş altı ekibinde yer alan oyunculardan oluşan takımla 90 dakikalık çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
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