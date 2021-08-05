Galatasaray St. Johnstone maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a mağlup olarak elenen temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmaya dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda? GS St. Johnstone UEFA maçı saat kaçta? İşte maça dair tüm her şey...

GALASARAY ST. JOHNSTONE UEFA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. Maç D-Smart platformunda yer alan Spor Smart ekranında canlı olarak yayınlanacak.

İşte maça dair bilinmesi gerekenler;