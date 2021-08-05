Barcelona'da bir dönem daha kapandı. Barcelona Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu. Açıklamada La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadığı ifade edildi. Peki, Messi hangi takıma gidecek? Messi yeni takımı neresi? Messi Barcelona'dan neden ayrıldı? İşte detaylar...
MESSİ HANGİ TAKIMA GİDECEK?
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu. Messi'nin yeni takımı henüz belli olmadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların anlaşmasına karşın kulübün finansal durumu ve La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadığı kaydedildi.
Yaşanan gelişmelerden iki tarafın da derin üzüntü duyduğunun vurgulandığı açıklamada, "Lionel Messi, Barcelona'da kalmayacak. Barcelona, kulübe katkılarından dolayı Messi'ye şükranlarını sunar, kişisel ve profesyonel yaşamında başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.