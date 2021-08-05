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    • 05.08.2021 22:26
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    Messi hangi takıma gidecek? Messi yeni takımı neresi? Messi Barcelona'dan neden ayrıldı?

    Barcelona, sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin hemen ardından Lionel Messi'nin hangi takıma gideceği merak konusu olmaya başladı. Peki, Messi hangi takıma gidecek? Messi yeni takımı neresi? Messi Barcelona'dan neden ayrıldı? İşte merak edilenler...

    Messi hangi takıma gidecek?

    Barcelona'da bir dönem daha kapandı. Barcelona Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu. Açıklamada La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadığı ifade edildi. Peki, Messi hangi takıma gidecek? Messi yeni takımı neresi? Messi Barcelona'dan neden ayrıldı? İşte detaylar...

    MESSİ HANGİ TAKIMA GİDECEK?

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu. Messi'nin yeni takımı henüz belli olmadı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların anlaşmasına karşın kulübün finansal durumu ve La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadığı kaydedildi.

    Yaşanan gelişmelerden iki tarafın da derin üzüntü duyduğunun vurgulandığı açıklamada, "Lionel Messi, Barcelona'da kalmayacak. Barcelona, kulübe katkılarından dolayı Messi'ye şükranlarını sunar, kişisel ve profesyonel yaşamında başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

        MESSİ KİMDİR?

        Lionel Messi, 24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario şehrinde dünyaya geldi. Futbola 8 yaşında Rosario şehrinin takımı olan Newell's Old Boys'da başladı. 2000 yılında ailesi, Messi'nin büyüme hormon eksiklik tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındı.

        Barcelona formasını ilk kez 2004-05 sezonunda giyen Messi, La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanının sahibi oldu. 2005-06 sezonunda La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2006-07 sezonunda ise El Clásico derbisinde hat-trick yaptı ve 26 lig maçında 14 gol atarak verimli bir performans sergiledi. Messi, 2008-09 sezonunda kariyerindeki en iyi sezonlarından birini yaşadı. Sezon boyunca 38 gol attı ve altı kupa birden kazandı. 2009-10 sezonunda bütün turnuvalarda 47 gol atarak Ronaldo'nun rekorunu egale etti. 2010-11 sezonunda ise bu rekoru 53 golle kırdı.

        Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

            Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.
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