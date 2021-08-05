Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yeni transferi Çağtay Kurukalıp oynadığı takımlar!

Kasımpaşa'nın altyapısından yetişen ve 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Çağtay, Türkiye Kupası'nda 7 maça çıktı, Süper Lig'de ise forma şansı bulamadı.

U14'te 28, U15'te 32, U16'da 23, U17'de 5, U19'da ise 9 maça çıkan Çağtay, 4 gol atma başarısı gösterdi. Genç milli takımlarda da görev alan 19 yaşındaki sol bek, U16'da 12, U17'de 21, U18'de ise 10 maça çıktı.

1.72 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan Çağtay'ın güncel piyasa değeri ise 150 bin euro.