Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yeni transferi Çağtay Kurukalıp oynadığı takımlar!

Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağtay Kurukalıp oynadığı takımlar nelerdir? Fenerbahçe transferde genç bir isimle daha bombayı patlattı. Sarı lacivertli ekip 19 yaşındaki genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Çağtay Kurukalıp kimdir sorusu ise gündem oldu.
ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?
24 Şubat 2002'de İstanbul/Gaziosmanpaşa'da dünyaya gelen Çağtay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa'da başladı. 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
19 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa A takımında Süper Lig'de şans bulamadı. 7 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen genç yetenek, alt yaş gruplarının ise değişilmez isimleri arasında yer aldı.
Kasımpaşa'nın altyapısından yetişen ve 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Çağtay, Türkiye Kupası'nda 7 maça çıktı, Süper Lig'de ise forma şansı bulamadı.
U14'te 28, U15'te 32, U16'da 23, U17'de 5, U19'da ise 9 maça çıkan Çağtay, 4 gol atma başarısı gösterdi. Genç milli takımlarda da görev alan 19 yaşındaki sol bek, U16'da 12, U17'de 21, U18'de ise 10 maça çıktı.
1.72 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan Çağtay'ın güncel piyasa değeri ise 150 bin euro.