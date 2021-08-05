Eray Şamdan kimdir? Eray Şamdan kaç yaşında, nereli? Tokyo 2020 Eray Şamdan başarıları neler?

ERAY ŞAMDAN KİMDİR?

Eray Şamdan, Eray Şamdan 25 Temmuz 1997 yılında Kocaeli'nde dünyaya gelmiştir. Eray Şamdan milli karetecidir. 1.69 boyunda 60 kilodur.

Eray Şamdan karete sporuna Gebze Karate-Do İhtisas Kulübü'nde başladı. Küçük yaşlarından beri kareteye ve savunma sporlarına ilgisi olan Eray Şamdan tekniği ve hızı sayesinde herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Eray Şamdan'a bu özellikleri nedeniyle "Rüzgarın Oğlu" lakabı takılmıştır. Antrenörlüğünü babası Adnan Şamdan yapmaktadır.