Eray Şamdan kimdir? Eray Şamdan kaç yaşında, nereli? Tokyo 2020 Eray Şamdan başarıları neler?

Milli karetecimiz Eray Şamdan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karetede yarı finale yükselerek, olimpiyat madalyasını garantiledi. Şamdan ayrıca bronz madalyayı da garantilemiş oldu. Peki, Eray Şamdan kimdir, kaç yaşında? Tokyo 2020 Eray Şamdan nereli? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ERAY ŞAMDAN KİMDİR?
Eray Şamdan, Eray Şamdan 25 Temmuz 1997 yılında Kocaeli'nde dünyaya gelmiştir. Eray Şamdan milli karetecidir. 1.69 boyunda 60 kilodur.
Eray Şamdan karete sporuna Gebze Karate-Do İhtisas Kulübü'nde başladı. Küçük yaşlarından beri kareteye ve savunma sporlarına ilgisi olan Eray Şamdan tekniği ve hızı sayesinde herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Eray Şamdan'a bu özellikleri nedeniyle "Rüzgarın Oğlu" lakabı takılmıştır. Antrenörlüğünü babası Adnan Şamdan yapmaktadır.
Eray Şamdan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusudur.
2021 Büyükler Avrupa Şampiyonu sporcu Eray Şamdan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan sporcular arasındadır.